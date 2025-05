Mein Geld: Roundtable zum Thema Aktien

In unserem letzten Roundtablegespräch im Airport Club in Frankfurt am Main, moderiert von Mein Geld Chefredakteurin und Herausgeberin Isabelle Hägewald, haben die hochkarätigen Experten und Eypertinnen LaetitiaZarah Gerbes, Portfoliomanagement ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Ines Hoffmann, Mitglied des Vorstands DJE Kapital AG, John Korter, Head of European Sales (ex France) LFDE- La Financière de l’Echiquierm, Florian Barber, Bereichsvorstand Vertrieb und Marketing, Bernd Klapper, Head of Wholesale – Germany, Marc Zoll, Kundenbetreuung, Produktmanagement unde Nachhaltigkeit aus der Finanzbranche zentrale Anlagefragen beleuchtet: