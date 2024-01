Mein Geld Mediengruppe wird 30 Jahre – Vom Printmagazin zur multimedialen Dienstleistung im Finanzsektor

Am 06. Juni 2024 feiert das Anlegermagazin Mein Geld seinen dreißigsten Geburtstag im Kreis seiner Kunden und Partner mit einem Festakt in der französischen Botschaft am Brandenburger Tor in Berlin.

Vor 30 Jahren begann die Entwicklung der Mediengruppe mit einem Printmagazin. Damals wie heute bietet das in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg vertriebene Finanzmagazin qualifizierte Informationen für Privatanleger, professionelle Berater und Vermittler. Im Laufe der Zeit haben sich die Medien und die Informationskanäle nachhaltig verändert. Die Bedeutung von Print trat in den Hintergrund. Internet, Video und Soziale Medien rückten nach vorne. Eventveranstaltungen und Award Verleihungen wurden Teil des Infotainments. Das Anleger Magazin Mein Geld hat diese Entwicklungen entschlossen begleitet und an manchen Stellen nach vorne getrieben. Die Gruppe bietet heute ein multimediales, modernes Angebot für all jene, denen solide Finanzinformationen wichtig sind.

„Wir sind stolz darauf, uns in den 30 Jahren konsequent weiterentwickelt zu haben“, betont Geschäftsführerin und Chefredakteurin Isabelle Hägewald. „Wir werden auch weiter auf der Höhe der Zeit bleiben und bieten unseren Lesern und Kunden immer den kleinen, aber entscheidenden Informationsvorsprung“.

