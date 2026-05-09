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Mein Geld Medien zu Gast bei der 23. ACATIS-Value-Konferenz in Frankfurt am Main

Mein Geld Medien war Gast der 23. ACATIS-Value-Konferenz, die in den Räumlichkeiten der Frankfurt School of Finance & Management stattfand

Dr. Hendrik Leber © Mein Geld

Unter dem Leitthema „Geopolitische Härte und Präzision der Vernunft“ diskutierten führende Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Geopolitik und Technologie über die Auswirkungen globaler Entwicklungen auf Kapitalmärkte, Unternehmen und Gesellschaft.
Mehr als 200 geladene Gäste verfolgten die hochkarätig besetzten Fachvorträge, die sich unter anderem mit geopolitischen Machtverschiebungen, Künstlicher Intelligenz, Quantenphysik sowie innovativen Ansätzen im Portfoliomanagement beschäftigten. Die Konferenz überzeugte durch ihre exzellente Organisation, spannende Inhalte und einen intensiven fachlichen Austausch auf höchstem Niveau und wurde von den Teilnehmern als rundum gelungene Veranstaltung wahrgenommen.
Dr. Hendrik Leber, Geschäftsführer der ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, eröffnete die Konferenz mit einer eindrucksvollen Analyse der aktuellen geopolitischen und wirtschaftlichen Entwicklungen. Gleichzeitig stellte er Thorsten Schrieber als neuen Sprecher der Geschäftsführung vor, der ab sofort in seine neue Funktion bei ACATIS einsteigt. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Investmentbranche soll Schrieber die strategische Weiterentwicklung und Expansion des Unternehmens künftig maßgeblich mitgestalten.
Zu den weiteren Referenten zählten unter anderem Prof. Dr. Michael Wolffsohn, Prof. Dr. Carlo Masala, Prof. Dr. Rainer Blatt, Florian Trifterer (NNAISENSE), Nico Baum (Berenberg) sowie Luca Frignani (Exaloan). Die Vorträge spannten den Bogen von geopolitischen Risiken und globalen Lieferketten über die Zukunft der Quantenphysik bis hin zum Einsatz lernender Systeme und Künstlicher Intelligenz in der Vermögensverwaltung und Kreditselektion.
Besonderes Interesse galt den Diskussionen rund um die wachsende Bedeutung von KI im Asset Management sowie den Auswirkungen globaler Krisen auf Unternehmen und Kapitalmärkte. Auch die Frage, wie sich Informationsvorsprünge und Alpha-Generierung im Zeitalter generativer KI verändern, stand im Mittelpunkt der Veranstaltung.
Den Abschluss der Konferenz gestaltete Mentalmagier Nicolai Friedrich mit seinem Vortrag „Die Möglichkeit des Unmöglichen“, der das Publikum auf eindrucksvolle Weise begeisterte.
Die 23. ACATIS-Value-Konferenz bot den Teilnehmern wertvolle Impulse zu aktuellen wirtschaftlichen, technologischen und geopolitischen Entwicklungen sowie zahlreiche Möglichkeiten zum persönlichen Austausch mit führenden Köpfen der Branche.
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