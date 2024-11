Mein Geld Medien: Initiatoren Loge 2024

Am 07. November 2024 fand die 6. Initiatoren Loge, ins Leben gerufen und veranstaltet von Isabelle Hägewald, Chefredakteurin und Geschäftsführerin der Mein Geld Medien, Gruppe, im beeindruckenden Löwenpalais in Berlin statt. Auch in diesem Jahr wieder ein exklusives Branchenevent mit inspirierenden Persönlichkeiten und bedeutenden Fachvorträgen. Die zahlreichen Gäste hatten die Gelegenheit, sich in einem entspannten Ambiente mit führenden Köpfen der Sachwertbranche und renommierten Experten auszutauschen.