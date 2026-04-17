Mehr Vorteile für Investoren: BISON startet exklusives Kundenprogramm

, die Krypto-Trading-Plattform für Privatanleger der Gruppe Börse Stuttgart, reagiert auf die wachsende Zahl handelsstarker Nutzer und präsentiert BISON Select, ein neues Kundenprogramm für aktive Trader. Damit schafft die Plattform erstmals ein erweitertes Angebot für Anleger mit größeren Investmentzielen und bündelt zusätzliche Funktionen, Services und Community-Angebote innerhalb der App. Member profitieren von einer Vielzahl an ergänzenden Vorteilen bei BISON, darunter Krypto-Cashbacks bis zu 500 Euro im Jahr, provisionsfreie Aktien-Trades, persönliche Account-Manager sowie Zugriff auf weitere Funktionen wie den Haltefrist-Tracker, der Nutzer bei der Prüfung möglicher Steuervorteile unterstützt. BISON , die Krypto-Trading-Plattform für Privatanleger der Gruppe Börse Stuttgart, reagiert auf die wachsende Zahl handelsstarker Nutzer und präsentiert BISON Select, ein neues Kundenprogramm für aktive Trader. Damit schafft die Plattform erstmals ein erweitertes Angebot für Anleger mit größeren Investmentzielen und bündelt zusätzliche Funktionen, Services und Community-Angebote innerhalb der App. Member profitieren von einer Vielzahl an ergänzenden Vorteilen bei BISON, darunter Krypto-Cashbacks bis zu 500 Euro im Jahr, provisionsfreie Aktien-Trades, persönliche Account-Manager sowie Zugriff auf weitere Funktionen wie den Haltefrist-Tracker, der Nutzer bei der Prüfung möglicher Steuervorteile unterstützt.

“Mit BISON Select schaffen wir ein relevantes Angebot für aktive Anleger, die Wert auf Qualität, Sicherheit und persönlichen Service legen, erklärt Dr. Ulli Spankowski, CEO und Co-Founder von BISON. “Wir wollen die wertvollen Beziehungen zu unserer loyalen Basis an Top-Kunden gezielt stärken. Zugleich sprechen wir Anleger an, die ihr Trading intensivieren und ihre Investmentziele vorantreiben möchten. Hierbei übernimmt BISON die Rolle des vertrauensvollen Begleiters, bei dem Transparenz, Verlässlichkeit und personalisierter Service auf höchstem Niveau an oberster Stelle stehen.”

Je aktiver, desto mehr zusätzliche Services

Das Programm richtet sich an Trader ab einem Krypto-Handelsvolumen von 40.000 Euro innerhalb der letzten 12 Monaten und ist in die Level Silber, Gold und Platin gegliedert. Die Vorteile des jeweiligen Levels staffeln sich entsprechend des Handelsvolumens „BISON Select ist unsere Antwort auf die Bedürfnisse aktiver Trader“, so Spankowski. „Wir bieten BISON Select Members nicht nur bessere Konditionen, sondern auch die Möglichkeit, Teil einer Community zu werden, die Zugang zu Expertenwissen und einem Netzwerk engagierter Investoren bietet.”

BISON Select bietet Members folgende Vorteile ergänzend zum bestehenden Angebot:

Haltefrist-Tracker: Die BISON App zeigt an, wann die 1-Jahres-Haltefrist für Kryptoinvestitionen erreicht ist, und unterstützt Nutzer bei der Prüfung möglicher Steuervorteile.

Die BISON App zeigt an, wann die 1-Jahres-Haltefrist für Kryptoinvestitionen erreicht ist, und unterstützt Nutzer bei der Prüfung möglicher Steuervorteile. Krypto Cashback: Select Members erhalten bei jedem Krypto-Trade Cashback in Bitcoin bis zu 500 Euro pro Jahr.

Select Members erhalten bei jedem Krypto-Trade Cashback in Bitcoin bis zu 500 Euro pro Jahr. Provisionsfreie Aktien-Trades: BISON erlässt die Order-Gebühr beim Aktienhandel. Select-Members handeln im Platin-Level unbegrenzt provisionsfrei.

BISON erlässt die Order-Gebühr beim Aktienhandel. Select-Members handeln im Platin-Level unbegrenzt provisionsfrei. Persönlicher Account-Manager: BISON Select bietet priorisierten Support bei allen Anfragen sowie einen persönlichen Account-Manager mit Rückrufservice.

BISON Select bietet priorisierten Support bei allen Anfragen sowie einen persönlichen Account-Manager mit Rückrufservice. Einzahlungen ohne Limit: Select-Members können ihr Guthaben außerhalb der Standard-Limits aufladen.

Select-Members können ihr Guthaben außerhalb der Standard-Limits aufladen. Premium-Bonus für Empfehlungen: Für jede erfolgreiche Weiterempfehlung erhalten Select-Members eine höhere Prämie von 50 Euro in Ethereum (ETH).

Für jede erfolgreiche Weiterempfehlung erhalten Select-Members eine höhere Prämie von 50 Euro in Ethereum (ETH). VIP-Events : BISON lädt zu kuratierten Veranstaltungen ein – für persönlichen Austausch und Networking innerhalb der Select-Community sowie exklusiven Fachvorträgen und Rahmenprogrammen.

Preisvorteil für Blockpit: Mit BISON Select können Steuerberichte gemeinsam mit dem Partner Blockpit zu vergünstigten Konditionen erstellt werden.

Mehrfach ausgezeichnete Plattform mit Börsenexpertise

BISON wurde 2019 als Krypto-Trading-Plattform der Gruppe Börse Stuttgart entwickelt und war somit das erste Krypto-Angebot einer klassischen Wertpapierbörse in Deutschland. Zuletzt hat BISON den Goldenen Bullen in der Kategorie “Krypto-Anbieter des Jahres“ gewonnen. BISON verbindet die Sicherheit und Zuverlässigkeit einer etablierten Börsengruppe mit hilfreichen Trading-Funktionen und ist in Deutschland mehrfach ausgezeichnet. BISON Select erweitert dieses Angebot nun um eine Premium-Ebene mit zusätzlichen Vorteilen für aktive Trader.

Weitere Informationen zu BISON Select hier