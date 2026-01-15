LAIQON AG startet 2026 mit neuem Führungsteam

as neu formierte Vorstandsteam mit Dipl.-Ing. Achim Plate als Chief Executive Officer (CEO) und Axel Hörger steht für eine enge Zusammenarbeit und gemeinsame Verantwortung für die Wachstumsstrategie GROWTH 28 des Premium Wealth-Spezialisten.

Auch die zweite Führungsebene wurde neu aufgestellt. Vier neue Bereichsvorstände verantworten die Bereiche Finanzen, AI, Technology sowie Recht, Compliance und People & Organisation. Zudem verstärkt Tino Golsch das Geschäftsführungsteam um Stefan Mayerhofer und Oliver Piworus des Vermögensverwalters BV Bayerische Vermögen GmbH.

Mit der Erweiterung des Führungsteams in zentralen strategischen und operativen Einheiten des Konzerns unterstreicht LAIQON die Ambition, die Skalierungsfähigkeit und Innovationskraft des Unternehmens weiter auszubauen.

Das Team im Überblick:

Björn Landsberg, Chief Financial Officer (CFO)

Björn Landsberg verantwortet als CFO seit 1. Januar 2026 das Konzernressort Finanzen. Er bringt umfassende Erfahrung in allen Bereichen des Finanzwesens mit, von der Konzernrechnungslegung über die Steuerung von Transformations- und M&A-Prozessen bis hin zum Finance Business Partnering. Der Dipl.-Kfm. (FH), Steuerberater und Wirtschaftsprüfer war zuletzt als Group CFO bei dem Finanzdienstleister Brightpoint Group tätig.

Christian Sievers, Chief AI Officer (CAIO)

Christian Sievers, M.Sc., verantwortet seit April 2020 zusammen mit Herrn Plate das Wachstum des WealthTech LAIC, insbesondere im Portfoliomanagement. Als CAIO wird er mit seinem Team den weiteren Ausbau des Produktportfolios der LAIC Next Gen Wealth Plattform sowie die Betreuung und Gewinnung von White-Label-Partnern vorantreiben. Besonders hervorzuheben ist der weitere Ausbau der strategischen Partnerschaft mit Union Investment im Bereich des Kooperationsprodukts „WertAnlage“, die das Wachstum von LAIQON nachhaltig stärkt.

Dr. Claas Müller-Lankenau, Chief Technology Officer (CTO)

Dr. Claas Müller-Lankenau verantwortet seit Januar 2021 als Head of Technology den Aufbau und die Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur. Das Team des CTO hat maßgeblich zur Entwicklung der Digital Asset Plattform (DAP 4.0) beigetragen, die als technologisches Rückgrat der Steuerung der Geschäftssegmente des Konzerns dient. Die für das 1. Quartal 2026 vorgesehene ISO 27001-Zertifizierung der LAIQON AG und des LAIC-Teilkonzerns sowie der weitere konzernweite Ausbau der GenAI stärken die Zukunftssicherheit und Innovationsfähigkeit des Premium Wealth Spezialisten.

Greta Gaumert, General Counsel und Chief HR Officer (CHRO)

Greta Gaumert, Volljuristin, verantwortet seit Juli 2024 als General Counsel und Head of Group Compliance das Konzernressort Recht, Regulatorik und Compliance. Sie wird nun zudem den Bereich Risk und als neue CHRO den Bereich People & Organisation verantworten, strategisch weiterentwickeln und die Transformation der LAIQON AG zu einem international agierenden, innovationsgetriebenen Wealth Manager aktiv begleiten.

Tino Golsch, Geschäftsführer BV Bayerische Vermögen GmbH

Tino Golsch ist seit Oktober 2025 Geschäftsführer der BV Bayerische Vermögen GmbH. Mit seiner umfassenden Expertise in den Bereichen Personalführung, strategischer Planung und Geschäftsentwicklung verstärkt er die Geschäftsführung des Vermögensverwalters BV Bayerische Vermögen GmbH.

Dazu CEO Dipl.-Ing. Achim Plate: „Mit dem neuen Führungsteam schaffen wir die Voraussetzungen, um unser Wachstum nachhaltig zu beschleunigen und unsere Innovationskraft weiter zu stärken. Durch die gebündelte Expertise und die klare neue Verantwortungsstruktur ist LAIQON optimal aufgestellt, um die Chancen eines dynamischen Marktumfelds zu nutzen.“