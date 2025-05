La Française: Philippe Verdier neuer Generalsekretär

Er tritt die Nachfolge von Pascale Auclair in dieser Funktion an. Diese neue Position ergänzt Verdiers derzeitigen Aufgaben als Finanzvorstand und Mitglied des Vorstands der Groupe La Française.

Im Rahmen dieser Ernennung wurde die Organisation des Generalsekretariats und der Finanzabteilung in sechs Hauptbereiche gegliedert:

Börsennotierte Assets – Risikomanagement, Compliance und Interne Revision;

Nicht börsennotierte Assets – Risikomanagement, Compliance und Interne Revision;

Recht, Compliance von Vertriebsaktivitäten & bereichsübergreifend;

Risikomanagement und operationelle Risiken;

Finanzen;

Transformationsprojekte und Koordinierung.

Guillaume Cadiou, CEO der Groupe La Française, sagt: „Ich freue mich, Philippe nach dem Ausscheiden von Pascale Auclair zum Generalsekretär der Groupe La Française zu ernennen. Philippe hat eine Schlüsselrolle bei der aktuellen Entwicklung unserer Asset-Management-Sparte gespielt. Er wird seine fünfunddreißigjährige Erfahrung in diesem Bereich und generell im Finanz- und Organisationsmanagement einbringen können. Ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, um Pascale für ihren bedeutenden Beitrag zur Groupe La Française in diesen vielen Jahren zu danken.“

Philippe Verdier, Generalsekretär und Finanzvorstand von La Française

Philippe Verdier verfügt über fünfunddreißig Jahre Erfahrung in der Finanzbranche. Er begann seine Karriere 1989 bei der Compagnie de Suez, bevor er 1994 zur Banque Indosuez Luxembourg wechselte, wo er als Chief Financial Officer tätig war. 1997 wurde Verdier Leiter der Abteilung Finanzen und Organisation bei Fastnet, 2002 dann Direktor für Produktentwicklung bei Crédit Agricole Investor Services. 2004 übernahm er die Position des Direktors für Organisation bei KBL European Private Bankers. Im Jahr 2009 kam er als Chief Executive Officer zu La Française AM Private Bank & La Française AM International, bevor er 2014 zum Country Head-Luxembourg von La Française ernannt wurde. 2016 wurde Philippe Verdier zum Chief Financial & Project Transformation Officer der Gruppe ernannt.

Philippe Verdier hat einen Master-Abschluss in Wirtschaft und Finanzen der Universität Paris Dauphine und einen Postgraduierten-Abschluss in Internationalen Wirtschaftsbeziehungen des Institut d’études politiques (Sciences Po).

Infos hier