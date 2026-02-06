Kategorie wählen

Allgemein

Kryptos sind kein Baustein einer nachhaltigen Vermögensanlage

Der Bitcoin ist in den vergangenen Tagen eingebrochen und hat inzwischen die Hälfte seines einstigen Höchstwertes eingebüßt


Warum Kryptowährungen sich generell nicht für eine nachhaltige Vermögensanlage eignen, erläutert apoBank- Investmentstratege Dr. Jonas Krettek:

„Kryptos sind weder Währung noch eine eigene Anlageklasse, sondern eine hochspekulative Anlageform.
Aufgrund fehlender Cashflows bei Kryptos gibt es kein Bewertungsmodell und jede Investition wird zu einem Blindflug.
Ein fundamental begründbarer fairer Preis lässt sich daher nicht bestimmen – das macht fundierte Investitionsentscheidungen unmöglich.
Kryptos besitzen weder einen intrinsischen Wert, noch erfüllen sie eine wichtige Funktion.
Damit fehlt dieser Anlageform ein stabiler fundamentaler Bezugspunkt.
Das bedeutet, dass die Preisfindung rein spekulativ getrieben wird.
Extreme Kursschwankungen, fehlende Regulierung und operationelle Risiken wie Hackerangriffe führen zu erheblichen Unsicherheiten.
Hinzu kommen ökologische Bedenken aufgrund des hohen Energieverbrauchs sowie die weitverbreitete Nutzung durch kriminelle Akteure.
Insgesamt überwiegen die Risiken deutlich gegenüber den Chancen.
Deshalb schließen wir ein Engagement in Kryptos für unsere Vermögensverwaltung mit Nachdruck aus.“

print

Tags: ,

ASCORE Auszeichnung

Es gibt viele gute Tarife – für die Auszeichnung „Tarif des Monats“ gehört mehr dazu. Lesen Sie hier, was die ausgezeichneten Tarife zu bieten haben.

Tarife des Monats im Überblick

ETF-News

ETF-News

Aktuelle News zu börsengehandelten Indexfonds.

zu den News

Themen-Leader Assekuranz

cpit

Guided Content

Guided Content ist ein crossmediales Konzept, welches dem Leser das Vergleichen von Finanzprodukten veranschaulicht und ein fundiertes Hintergrundwissen liefert.

Die Ausgaben im Überblick

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Mein Geld Imagefilm

Mein Geld Newsletter

Melden Sie sich für unseren 14-tägigen Newsletter an.

zur Newsletteranmeldung

Themen-Leader Assekuranz

cpit

Hier gehts zu den Videos

Icon

Mein Geld Magazin

Die aktuelle Ausgabe
Mein-Geld 1 | 2026

Die Zeitschrift Mein Geld - Anlegermagazin liefert in fünf Ausgaben im Jahr Hintergrundinformationen und Nachrichten aus den Bereichen Wirtschaft, Politik und Finanzen.

zur Ausgabe | alle Ausgaben

MeinGeld ONLINE

MeinGeld Magazin

MeinGeld TV

Mehr von MeinGeld