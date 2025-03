Krypto-Marktreport: Diese Coins kaufen die Deutschen

Die nach Marktkapitalisierung größte Krypto-Währung Bitcoin landet immer noch am häufigsten in den Portfolios der Krypto-Anleger in Deutschland. 90 Prozent dieser sind in BTC investiert, so aktuelle Daten. An zweiter Stelle landet Ethereum mit 79 Prozent, gefolgt von Solana – immerhin 3 von 5 halten diesen Altcoin.

Mit Dogecoin und Shiba Inu sind auch zwei Memecoins in der Top 10 der beliebtesten Krypto-Währungen in Deutschland vertreten. Solana wiederum ist zwar kein Memecoin, profitiert jedoch davon, dass viele der derzeit gehypten Memecoins auf seiner Blockchain basieren – für manche Anleger ein indirektes Investment in diesen spekulativen Bereich.

Gerade der Memecoin-Hype wird angefeuert durch einzelne Anleger und Trader, die exorbitante Renditen erzielt haben. So etwa ein früher PEPE-Investor: mit einem Einsatz von 27 US-Dollar hat dieser einen Gewinn in Höhe von 52 Millionen US-Dollar erzielt. Er hielt die Cyberdevise hierfür 600 Tage in seinem Portfolio.

Wie die Infografik zeigt, sind solche Glücksgriffe die Ausnahme, nicht die Regel. Die Chance, auf Pump.fun einen Memecoin mit Millionenpotenzial zu entdecken, liegt bei etwa 1 zu 1,4 Millionen – zwar rund 100-mal höher als ein Lotto-Jackpot, aber dennoch äußerst gering. 97 Prozent der Memecoins, die in den Jahren 2023 und 2024 gestartet sind, sind mittlerweile nur noch eins: wertlos – investieren sollte daher nur, wer bereit ist, ein hohes Risiko einzugehen.

