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Julius Bär: Aktien – Kommunikation auf Overweight

Der Kommunikationssektor bietet eine Kombination aus KI-gestützten Internetplattformen, deren Monetarisierung langsam Fahrt aufnimmt, und defensiven Telekommunikationsanbietern mit stabilen Cashflows und attraktiven Renditen, resümieren Mathieu Racheter, Head of Equity Strategy Research, und Roberto Cominotto, Equity Research Analyst bei Julius Bär

Wir haben den Kommunikationssektor aufgrund der Kombination aus beschleunigtem Umsatzwachstum und sich verbessernder Ertragsdynamik wieder auf „Overweight“ hochgestuft.

  • Wichtig: Der Sektor ist sehr heterogen, und seine Performance wird von sehr unterschiedlichen Teilen bestimmt – Internet- und digitale Werbeplattformen auf der einen Seite und traditionelle Telekommunikationsdienstleister am anderen Ende des Spektrums. Diese Mischung bietet Anlegern ein Engagement sowohl in strukturellem Wachstum als auch in defensiven Ertragscharakteristika.
  • Das Segment Online-Werbung bleibt der Wachstumsmotor und macht rund 70 % der Marktkapitalisierung des Sektors aus. Die Unternehmen profitieren weiterhin vom weltweiten Wettlauf um künstliche Intelligenz und beginnen nun, was besonders wichtig ist, deutlicher mit der Monetarisierung von KI. Das Umsatzwachstum hat sich kürzlich wieder beschleunigt, was darauf hindeutet, dass sich KI-Investitionen in einer höheren Werbewirksamkeit, einer stärkeren Nutzerbindung und einer verbesserten Monetarisierung niederschlagen. Darüber hinaus sollten diese Unternehmen im Vergleich zu anderen KI-Segmenten gut positioniert sein, falls sich das Wachstum der Investitionsausgaben ab 2027 abschwächen sollte. Die Bewertungen bleiben angemessen.
  • Telekommunikationsdienstleister hingegen bieten weiterhin eine attraktive Kombination aus Wert, Ertragsstabilität und Aktionärsrendite. In einem Umfeld, in dem die makroökonomische Unsicherheit nach wie vor hoch ist, profitieren Telekommunikationsbetreiber von stabilen Umsätzen, während sinkende Investitionen die Dynamik des freien Cashflows verbessern.
  • Insgesamt bietet der Kommunikationssektor ein ausgewogenes Branchenprofil, das KI-getriebenes Wachstum mit defensiven Cashflow-Eigenschaften bei nach wie vor angemessenen Bewertungen verbindet.
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