Janus Henderson und Sun Hung Kai & Co. verkünden strategische Partnerschaft

Die Janus Henderson Group plc (NYSE: JHG; „Janus Henderson“) und Sun Hung Kai & Co. Limited (SEHK:86, „SHK & Co.“) gaben heute die Gründung einer strategischen Partnerschaft bekannt, die eine Zusammenarbeit im Bereich der Alternative Investmentlösungen durch die Entwicklung neuer Produkte und strategische Kapitalbeschaffung mit Schwerpunkt auf dem asiatisch-pazifischen Markt ermöglichen soll.

Janus Henderson und das in Hongkong ansässige Unternehmen SHK & Co. – über dessen lizenzierte Tochtergesellschaft Sun Hung Kai Capital Partners Limited („Sun Hung Kai Capital Partners“ oder „SHKCP“) – werden bei der gemeinsamen Entwicklung und dem Vertrieb von Anlageprodukten, strategischen Startkapitalinitiativen sowie Möglichkeiten für Direktinvestitionen in öffentliche und private Alternative Investments weltweit zusammenarbeiten. Die Partnerschaft nutzt die sich ergänzenden Anlagekompetenzen und Vertriebsreichweiten von Janus Henderson und SHKCP, um der sich wandelnden Kundennachfrage gerecht zu werden und den Zugang zu differenzierten Anlagelösungen im asiatisch-pazifischen Raum zu erweitern.

SHKCP verfügt über ein starkes Hongkonger Franchise und Fachwissen im Bereich innovativer General-Partner-Lösungen (GP) unter Nutzung von Eigen- und Fremdkapital zur Betreuung von Kunden in Asien. Janus Henderson bringt eine globale Asset-Management-Plattform für öffentliche und private Märkte, fundierte Expertise in der Produktstrukturierung sowie ein langjähriges Engagement im asiatisch-pazifischen Markt mit. Janus Henderson und SHKCP vereinen komplementäre Stärken, um der wachsenden globalen Nachfrage nach alternativen Anlagen gerecht zu werden.

Sun Hung Kai Capital Partners wurde 2020 gegründet und ist der Geschäftsbereich für alternative Lösungen von Sun Hung Kai & Co., einer führenden, renommierten, in Hongkong ansässigen und von den Eigentümern geführten Plattform für alternative Anlagen, die für ihre Expertise in den Bereichen alternative Anlagen und Asset Management bekannt ist. Sie verfügt über ein Gesamtvermögen von rund 38,7 Milliarden HK$ verfügt[1]. Dank seiner Stärke bei der Erbringung von Lösungen im Bereich der Alternative Investments bietet SHKCP differenzierte Anlageansätze und unterstützt die Auflegung und Skalierung von Fonds. Darüber hinaus bietet SHKCP über sein Angebot „Family Office Solutions“ maßgeschneiderte Beratungsdienstleistungen für sehr vermögende Kunden an.

Ali Dibadj, Chief Executive Officer, Janus Henderson, sagt: „Es ist uns eine Ehre, mit Sun Hung Kai & Co. zusammenzuarbeiten, um unsere innovativen Anlagekompetenzen im asiatisch-pazifischen Raum zum Wohle unserer Kunden zu sichern, auszubauen, zu verstärken und zu diversifizieren. Die umfassende Erfahrung des Teams von SHK & Co. im Bereich des Alternative Asset Management und sein kundenorientierter Ansatz ergänzen unseren Fokus darauf, unsere Kunden stets an erste Stelle zu setzen – und dies in Verbindung mit unserer mehr als 90-jährigen Investmenterfahrung. Der asiatisch-pazifische Raum ist ein wichtiger Wachstumsmarkt für Janus Henderson, und die fundierten lokalen Kenntnisse, die starken regionalen Verbindungen sowie die bewährte Expertise von SHK & Co. im Bereich Alternative Investments und Kapitallösungen werden dazu beitragen, neue Anlagechancen für Kunden weltweit zu erschließen.“

Tony Edwards, Deputy CEO, Sun Hung Kai & Co., sagt: „Die globale Reichweite, die herausragende Investmentkompetenz und die starken Fähigkeiten im Bereich der Produktstrukturierung von Janus Henderson machen das Unternehmen zu einem idealen Partner für uns, da wir den Zugang zu innovativen Anlagelösungen für unsere Kunden ausbauen möchten. Janus Henderson teilt unser Engagement für den Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen, die auf Vertrauen, differenzierten Anlagelösungen und einem hervorragenden Kundenservice beruhen. Diese Partnerschaft eröffnet beiden Unternehmen die Möglichkeit, eine Zusammenarbeit in einer Vielzahl von Anlagestrategien und -strukturen zu erkunden, um den wachsenden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden.“

Michael Schweitzer, Head of North America and Asia Pacific Client Group, Janus Henderson, ergänzt: „Die Plattform für Alternative Investments von Sun Hung Kai Capital Partners bietet überzeugende Anlagelösungen für die weltweit tätigen Ultra-High-Net-Worth-Kunden, Family Offices und Vermögensverwaltungskunden von Janus Henderson. Die starke Präsenz von Sun Hung Kai Capital Partners in Asien und die Expertise des Unternehmens im Bereich Alternative und strategischer Kapitalanlagen ergänzen die globalen Anlage- und diversifizierten Vertriebskapazitäten von Janus Henderson hervorragend. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem SHKCP-Team, um unseren gemeinsamen Kunden differenzierte Einblicke, disziplinierte Investitionen und erstklassigen Service zu bieten.“