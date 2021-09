Internationale Verpflichtung verspricht Übergang zu Klimaneutralität zu beschleunigen

Ein bahnbrechender Moment für internationale Normen wird eine echte Beschleunigung des Übergangs von Regierung und Industrie zu einer klimaneutralen Wirtschaft ermöglichen. Die von BSI geleitete und von den ISO-Mitgliedern gebilligte Londoner Erklärung ist eine Verpflichtung, mit der sichergestellt werden soll, dass globale Normen Klimaschutzmaßnahmen unterstützen und internationale Initiativen zur Erreichung unserer globalen Klimaziele vorantreiben.

Angesichts jüngster Untersuchungen, die zeigen, dass weniger als jedes vierte der weltweit größten Unternehmen auf dem richtigen Weg ist, um die grundlegenden Klimaziele zu erreichen und dass Europa sein Klimaziel für 2030 um 21 Jahre verfehlen wird, verpflichtet die Londoner Erklärung die Unterzeichner dazu, wichtige Klimaaspekte in jede neu erstellte Norm einzubinden. Zusätzlich werden diese Anforderungen rückwirkend in alle bestehenden Normen aufgenommen, wenn diese überarbeitet werden – eine Veränderung von beispiellosem Ausmaß.

Susan Taylor Martin, Geschäftsführerin von BSI, sagte: „Es gibt eine wachsende Zahl von Unternehmensverpflichtungen und Regierungszielen zur Erreichung der Klimaneutralität, aber einen Mangel an Orientierung, wie diese Ziele erreicht werden können. Regierungen und Industrie brauchen klare, praktische Anleitungen, um Net Zero zu erreichen. Normen sind eine vertrauenswürdige, globale Methodik und einen Handlungsrahmen, der sowohl von Regierungen als auch von der Industrie genutzt werden kann, um konkrete Veränderungen zu erreichen. BSI war der Initiator der Londoner Erklärung. Wir freuen uns sehr, dass diese von der ISO, ihren Mitgliedern und anderen Normungsgremien weitergeführt wird., So können wir mit anderen Ländern zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass Normen für Organisationen jeder Größe zu einem Wegbereiter werden, um unseren Übergang zu einer nachhaltigeren Welt zu beschleunigen.“

Scott Steedman, Leiter des Bereichs Normen bei BSI, sagte: „Konsensbasierte Normen sind in einer einzigartigen Position, um positive Klimaschutzmaßnahmen zu ermöglichen. Die schiere Größe, in der Normen funktionieren, und die wichtige Rolle, die sie für Regierungen und Industrie gleichermaßen spielen, bedeutet, dass sie die Erreichung der Ziele des Pariser Abkommens, der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen und des Aktionsaufrufs der Vereinten Nationen zu Anpassung und Resilienz beschleunigen können. BSI ist stolz darauf, bei der Entwicklung der Londoner Erklärung hauptverantwortlich zu sein, und setzt sich dafür ein, dass sie in den 40.000 Normen unseres nationalen Portfolios umgesetzt wird. Die Erklärung wird dazu beitragen, dass klimafreundliche Standards in allen Branchen zur Norm werden.“ ISO Präsident Eddy Njoroge schloss sich dieser Verpflichtung an: „Die ISO-Gemeinschaft hat gesprochen. Gemeinsam haben wir eine historische Erklärung abgegeben, die unser Engagement für den Klimaschutz bekräftigt. Als ich mein Amt als Präsident antrat, war ich der Meinung, dass ISO-Normen ein Katalysator für die Entwicklung sein können. Zwei Jahre später ist dies nun zu meiner tief verwurzelten Überzeugung geworden. Lassen Sie uns eine Klimazukunft schaffen, die wir und all unsere zukünftigen Generationen wollen, brauchen und verdienen.“

Bei der Eröffnung der ISO-Woche in London sagte der britische Minister für internationalen Handel, Ranil Jayawardena: „Heute untermauern fast 24.000 von der ISO entwickelte internationale Normen jede wichtige Lieferkette, von der Kleidung, die wir tragen, bis zu den Lebensmitteln, die wir essen. Die Verwendung von Normen – insbesondere von wirklich internationalen Normen – erleichtert die Herstellung, den Verkauf und den Kauf von Produkten und Dienstleistungen und ermöglicht so den globalen Handel, der für das Wachstum, die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Sicherung von Werten für die Verbraucher entscheidend ist. Großbritannien ist bestrebt, während seiner Leitung der COP26 in Glasgow im November dieses Jahres globale Maßnahmen gegen den Klimawandel voranzutreiben, und wir begrüßen die Londoner Erklärung der ISO, die unser gemeinsames Ziel unterstützen wird.“

Nigel Topping, UN High Level Climate Action Champion, sagte: „Die Londoner Erklärung ist eine maßgebliche internationale Verpflichtung, die es Unternehmen und Organisationen in der gesamten Weltwirtschaft ermöglichen wird, ihre Klimaschutzmaßnahmen zu beschleunigen, indem sie vertrauenswürdige Normen verwenden, die auf solide Ziele für eine klimaneutrale Entwicklung ausgerichtet sind. Wir freuen uns auf eine engere Zusammenarbeit mit ISO, BSI und anderen nationalen Normungsgremien, um breitere und schnellere Klimaschutzmaßnahmen in diesem Wettlauf zu einer emissionsfreien Welt zu ermöglichen.“

Gonzalo Muñoz, UN High Level Climate Action Champion, sagte: „Wir feiern die Verpflichtung der ISO in der Londoner Erklärung als einen wichtigen Meilenstein bei der Veränderung der internationalen Normenlandschaft, um nichtstaatlichen Akteuren zu helfen, die globalen Emissionen bis 2030 zu halbieren. Diese Führungsrolle ist sehr lobenswert, und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit der ISO und ihren nationalen Normungsgremien im Vorfeld der COP und weit darüber hinaus.“

Die Londoner Erklärung verspricht nicht nur, dass die ISO mit allen Mitgliedern, Interessengruppen und Partnern zusammenarbeiten wird, um die Klimawissenschaft bei der Entwicklung neuer und überarbeiteter Normen und Veröffentlichungen aktiv zu berücksichtigen, sondern legt auch fest, dass sie die Beteiligung der Zivilgesellschaft und derjenigen, die am stärksten von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind, an der Entwicklung aller internationalen Normen und Veröffentlichungen sicherstellen wird.

Die Erklärung wird auf der vom BSI veranstalteten ISO Week London 2021, einem Treffen aller 163 nationalen Normungsgremien, formell unterzeichnet. Anschließend wird ein Aktionsplan entwickelt, in dem konkrete Initiativen und Berichtsmechanismen im Zusammenhang mit der Erklärung beschrieben werden.

Normen haben bereits begonnen, den Übergang zur Klimaneutralität zu ermöglichen. BSI hat vor kurzem die Normen für energieeffiziente Geräte (Energy Smart Appliances (ESAs) standards) als Reaktion auf die Pläne der britischen Regierung zur Energiewende entwickelt. Intelligente Geräte können die Stromnachfrage besser auf die Verfügbarkeit erneuerbarer Energien abstimmen und so dazu beitragen, dass Net Zero schneller erreicht wird, indem die Verbraucher in die Steuerung der Nachfrage im Stromsystem einbezogen werden. Die Normen bieten der sich schnell entwickelnden Branche wichtige Anleitungen und bewährte Verfahren für die sichere und verantwortungsvolle Einführung von ESAs und tragen gleichzeitig zum Schutz der Verbraucher vor Daten- und Datenschutzrisiken bei.

Darüber hinaus hat BSI ein Normungsprogramm für die von der britischen Regierung unterstützte Faraday Battery Challenge entwickelt, um den sich schnell entwickelnden Sektoren Batterieproduktion, -recycling und -forschung zu helfen, umweltfreundlicher und sicherer zusammenzuarbeiten. Normen unterstützen das Wachstum der Batterieindustrie in Großbritannien und sind nun in der Lage, dasselbe für viele weitere Sektoren zu tun.

