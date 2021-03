HR Group eröffnet das Aedenlife Hotel & Resort Rügen

Das luxuriöse Hotel im Nordwesten Rügens, mit Blick auf die Insel Hiddensee, verfügt über 40 modern ausgestattete Zimmer verschiedener Kategorien sowie 53 geräumige Appartements mit Terrasse oder Balkon. Zum exklusiven Haus gehört außerdem ein Restaurant mit Boddenblick und angrenzender Bar, eine urige Kneipe mit ostalgischem Flair, das ganztägig geöffnete Lädchen sowie die großzügige Spa-Landschaft mit Badehaus und Saunabereich. Für die HR Group ist es das erste Objekt unter der neu gegründeten Marke Aedenlife.

Ein Aufenthalt zwischen malerischen Wanderwegen und Dünen

Über 33.000 Quadratmeter erstreckt sich das luxuriöse Aedenlife Hotel & Resort Rügen und bietet sowohl für erholungssuchende Naturliebhaber als auch für sportliche Abenteurer das ideale Urlaubsdomizil, das den Alltagsstress vergessen lässt. Das Hotel bietet 40 großzügig geschnittene Zimmer verschiedener Kategorien sowie 53 hochwertig ausgestattete Appartements mit Terrasse oder Balkon und Blick auf den Bodden. Sowohl in den vollständig renovierten Hotelzimmern als auch den neu entstandenen Appartements wurde das nordische Flair in das Designkonzept übertragen: Helle und warme Farben, die sich sowohl an den Wänden als auch im Interieur wiederfinden, verschmelzen sanft mit hochwertigen und natürlichen Materialien. Die Appartements verfügen – je nach Größe der Wohneinheit – über mehrere Schlaf- und Badezimmer mit Dusch- und Badewanne sowie eine Pantry-Küche und einen angrenzenden Wohnbereich.

Kulinarik trifft auf Wellness und Fitness – in nahezu unberührter Natur

Darüber hinaus beinhaltet das Aedenlife eine über 1.000 Quadratmeter große Spa-Landschaft mit einem großzügigen Badehaus, verschiedenen Saunen sowie einem Kosmetikbereich, in dem Gästen verschiedene Treatments geboten werden. Für den sportlichen Ausgleich stehen ein Fitnessraum und vielfältige Outdoor-Sportmöglichkeiten zur Verfügung. Doch auch kulinarisch sollen keine Wünsche offenbleiben. Zum Hotel gehört neben dem „Lädchen & Cafe“ im Lobbybereich, in dem ganztägig Getränke, Snacks, ostalgische Spezialitäten sowie Produkte zur Selbstversorgung geboten werden, auch eine moderne Bar mit angrenzendem Restaurant. Dort kommen vielfältige regionale Produkte zum Einsatz, die in außergewöhnlichen Kreationen und unter internationalem Einfluss neu interpretiert werden. Das Küchenteam sorgt so für ein geschmackvolles Erlebnis für alle Sinne. Individualität steht dabei im Fokus. Denn statt eines klassischen Buffets sollen Gäste immer die Wahl zwischen einem täglich wechselnden Gänge-Menü und einzelnen à-la-Carte-Gerichten haben. Zudem setzt das Hotel mit hausgemachten Marmeladen, Salzen und Ölen sowie eigenem produzierten Honig großen Wert auf eine regionale und hausgemachte Küche.

Infos: www.aedenlife-ruegen.com

uwelehmann/surpress