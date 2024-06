Heute 30-Jahre-Gala der Mein-Geld-Mediengruppe

Alles fing vor 30 Jahren an

Wie wichtig die Finanzwelt angesichts der immensen Herausforderungen für Europa ist, brauche ich nicht zu betonen. Warum sollten wir nicht im Sinne des europäischen Gedankens die Diversität als Potenzial und Chance für eine führende Position in der internationalen Finanzwirtschaft nutzen?

Vor 30 Jahren begann die Erfolgsgeschichte der Mein Geld Medien Gruppe und auch diese erwähnte Zielsetzung. Die Diversität ist in den Regeln für Anleger eine der wichtigsten Säulen. Wir als Verlag waren in unserer Ausrichtung vor 30 Jahren schon überzeugt, dass Anleger und Anbieter die drei Produktsparten Investment, Versicherung und Sachwertanlagen benötigen, um die Herausforderungen der Kapitalanlage und der finanziellen Vorsorge anzugehen. Meine Vision war es daher von Anfang an, diese drei Sparten in einer Publikation zusammenzubringen.

Schnell haben wir verstanden, dass im Zuge der Digitalisierung der Kommunikation ein crossmediales Marketing unabdingbar sein würde. Nicht nur, um all Ihre Wünsche zu bedienen, sondern auch, um unterschiedliche Zielgruppen in den unterschiedlichen Finanzbereichen zu erreichen. Daher entschieden wir uns für ein Printmedium in allen deutschsprachigen Ländern mit einer unabhängigen und informativen Berichterstattung, verbunden mit TV als Bewegtbild für schnelle und emotionale Kommunikation, mit Social Media für die nötige Reichweite, mit Awards in vier Kategorien als Qualitätsmerkmal sowie mit Verleihungen als Begegnungsstätte für einen intensiven Austausch unter Finanzexperten. Durch diese gezielt eingesetzten Werkzeuge können wir Streuverluste vermeiden und die Bedürfnisse sowohl auf Anbieterseite als auch auf Anlegerseite bestens bedienen.

Sie alle, meine Damen und Herren, bewegen das große Rad der Finanzwirtschaft. Und dieses Rad ist essenziell für den Wirtschaftskreislauf unseres Landes und der Europäischen Union.

In diesem Sinne möchte ich mich für Ihre Treue, Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen bedanken, denn dadurch sind wir in den vergangenen 30 Jahren zu einem erfolgreichen medialen Dienstleister im deutschsprachigen Raum aufgestiegen. Ich freue mich, diesen Erfolg mit Ihnen am 6. Juni 2024 in der Französischen Botschaft in Berlin zu feiern.

Ihre Isabelle Hägewald