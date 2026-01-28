Kategorie wählen

Allgemein

Healthcare: Spannend wegen M&A und Innovation

Healthcare war im vierten Quartal 2025 einer der Sektoren mit der besten Performance. Er wurde gestützt durch weitere Innovationen und die akkommodierende Politik der Fed, die M&A-Aktivitäten ankurbelte

Es gab bemerkenswerte Arzneimittelzulassungen sowie erfolgreiche Markteinführungen, die die Unterstützung des US-Gesundheitssystems für neuartige Therapien unterstrichen. Auch die Gegenwinde bei der Aktienkursentwicklung nahmen ab, da die Unsicherheiten hinsichtlich Arzneimittelkosten, Zöllen und Regulierung nachließen.

Andy Acker, Portfoliomanager, Janus Henderson Investors, sagt: „Wir rechnen für 2026 mit weiteren M&A-Aktivitäten, da finanzstarke Pharmaunternehmen versuchen, ihre Pipelines durch die Übernahme junger Biotech-Firmen zu stärken. Trotz Risiken wie Unsicherheiten hinsichtlich der Führung wichtiger staatlicher Gesundheitsbehörden sehen wir großes Potenzial für weitere Markteinführungen von Medikamenten und vielversprechende klinische Studien. Es gibt weiterhin Chancen bei Unternehmen in der frühen kommerziellen Phase mit potenziell bahnbrechenden Produkten sowie bei risikoärmeren Unternehmen in der späten Entwicklungsphase, die mit geringeren klinischen Unsicherheiten konfrontiert sind. Darüber hinaus sehen wir Chancen bei Medizinprodukteherstellern und Managed-Care-Unternehmen, die sowohl gegenüber historischen Durchschnittswerten als auch gegenüber dem Markt mit einem Abschlag gehandelt werden.“

Diese Pressemitteilung ist ausschließlich für Medienvertreter bestimmt und sollte nicht von Privatanlegern, Finanzberatern oder institutionellen Investoren verwendet werden. Wir können Telefonanrufe zur wechselseitigen Absicherung, zur Verbesserung des Kundenservice und zwecks regulatorisch erforderlicher Aufzeichnungen speichern. Alle Meinungen und Einschätzungen in diesen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Dies sind die Ansichten des Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können von den Ansichten anderer Personen/Teams bei Janus Henderson Investors abweichen. Verweise auf einzelne Wertpapiere stellen keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren, Anlagestrategien oder Marktsektoren dar und sollten nicht als profitabel angesehen werden. Janus Henderson Investors, seine verbundenen Berater oder seine Mitarbeiter können Positionen in den genannten Wertpapieren halten.

Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Erträge. Der Wert einer Anlage und das daraus erzielte Einkommen können sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Die Informationen in diesem Artikel stellen keine Anlageempfehlung dar. Es gibt keine Garantie dafür, dass sich vergangene Trends fortsetzen oder Prognosen eintreffen werden.

print

Tags: ,

ASCORE Auszeichnung

Es gibt viele gute Tarife – für die Auszeichnung „Tarif des Monats“ gehört mehr dazu. Lesen Sie hier, was die ausgezeichneten Tarife zu bieten haben.

Tarife des Monats im Überblick

ETF-News

ETF-News

Aktuelle News zu börsengehandelten Indexfonds.

zu den News

Themen-Leader Assekuranz

cpit

Guided Content

Guided Content ist ein crossmediales Konzept, welches dem Leser das Vergleichen von Finanzprodukten veranschaulicht und ein fundiertes Hintergrundwissen liefert.

Die Ausgaben im Überblick

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Mein Geld Imagefilm

Mein Geld Newsletter

Melden Sie sich für unseren 14-tägigen Newsletter an.

zur Newsletteranmeldung

Themen-Leader Assekuranz

cpit

Hier gehts zu den Videos

Icon

Mein Geld TV

Das aktuelle Video
-
THEMEN-LEADER Dortmunder Lebensversicherung AG

𝗧𝗵𝗲𝗺𝗲𝗻-𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿 𝗶𝗺 𝗕𝗲𝗿𝗲𝗶𝗰𝗵 𝗣𝗼𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗮𝗹 𝗚𝗿𝘂𝗻𝗱𝗳ä𝗵𝗶𝗴𝗸𝗲𝗶𝘁

zum Video | alle Videos
Icon

Mein Geld Magazin

Die aktuelle Ausgabe
Mein-Geld 1 | 2026

Die Zeitschrift Mein Geld - Anlegermagazin liefert in fünf Ausgaben im Jahr Hintergrundinformationen und Nachrichten aus den Bereichen Wirtschaft, Politik und Finanzen.

zur Ausgabe | alle Ausgaben

MeinGeld ONLINE

MeinGeld Magazin

MeinGeld TV

Mehr von MeinGeld