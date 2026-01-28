Healthcare: Spannend wegen M&A und Innovation

Es gab bemerkenswerte Arzneimittelzulassungen sowie erfolgreiche Markteinführungen, die die Unterstützung des US-Gesundheitssystems für neuartige Therapien unterstrichen. Auch die Gegenwinde bei der Aktienkursentwicklung nahmen ab, da die Unsicherheiten hinsichtlich Arzneimittelkosten, Zöllen und Regulierung nachließen.

Andy Acker, Portfoliomanager, Janus Henderson Investors, sagt: „Wir rechnen für 2026 mit weiteren M&A-Aktivitäten, da finanzstarke Pharmaunternehmen versuchen, ihre Pipelines durch die Übernahme junger Biotech-Firmen zu stärken. Trotz Risiken wie Unsicherheiten hinsichtlich der Führung wichtiger staatlicher Gesundheitsbehörden sehen wir großes Potenzial für weitere Markteinführungen von Medikamenten und vielversprechende klinische Studien. Es gibt weiterhin Chancen bei Unternehmen in der frühen kommerziellen Phase mit potenziell bahnbrechenden Produkten sowie bei risikoärmeren Unternehmen in der späten Entwicklungsphase, die mit geringeren klinischen Unsicherheiten konfrontiert sind. Darüber hinaus sehen wir Chancen bei Medizinprodukteherstellern und Managed-Care-Unternehmen, die sowohl gegenüber historischen Durchschnittswerten als auch gegenüber dem Markt mit einem Abschlag gehandelt werden.“

Diese Pressemitteilung ist ausschließlich für Medienvertreter bestimmt und sollte nicht von Privatanlegern, Finanzberatern oder institutionellen Investoren verwendet werden. Wir können Telefonanrufe zur wechselseitigen Absicherung, zur Verbesserung des Kundenservice und zwecks regulatorisch erforderlicher Aufzeichnungen speichern. Alle Meinungen und Einschätzungen in diesen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Dies sind die Ansichten des Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können von den Ansichten anderer Personen/Teams bei Janus Henderson Investors abweichen. Verweise auf einzelne Wertpapiere stellen keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren, Anlagestrategien oder Marktsektoren dar und sollten nicht als profitabel angesehen werden. Janus Henderson Investors, seine verbundenen Berater oder seine Mitarbeiter können Positionen in den genannten Wertpapieren halten.

Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Erträge. Der Wert einer Anlage und das daraus erzielte Einkommen können sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Die Informationen in diesem Artikel stellen keine Anlageempfehlung dar. Es gibt keine Garantie dafür, dass sich vergangene Trends fortsetzen oder Prognosen eintreffen werden.