Hauck Aufhäuser Lampe: Tochter HADC erhält MiCAR-Lizenz für Kryptoverwahrung

Damit darf die HADC unter dem neuen EU-Regulierungsrahmen Kryptowerte-Dienstleistungen für institutionelle Kunden weiterhin anbieten. Der Zulassung war eine umfassende Prüfungsphase vorausgegangen.

Die Lizenz, die mit Wirkung per Ende November 2025 erteilt wurde, umfasst die Verwahrung und Verwaltung von Kryptowerten sowie die Erbringung von Transferdienstleistungen für Kryptowerte, also die Durchführung von Transaktionen im Auftrag von Kunden. Durch das europäische Passporting-Verfahren kann die HADC diese Services künftig in anderen EU-Mitgliedstaaten anbieten.

Für die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank ist die MiCAR-Zulassung ein weiterer wichtiger Meilenstein. Die HADC war eines der ersten Unternehmen mit einer deutschen Zulassung für das Kryptoverwahrgeschäft und hat sich als spezialisierter Anbieter für Finanzinstitute etabliert. Der Fokus auf institutionelle Kunden wird auch mit der MiCAR-Lizenz beibehalten und künftig unter dem Dach der niederländischen ABN AMRO weitergeführt sowie ausgebaut.

Yorick Naeff, Head of Innovation bei ABN AMRO: „Diese europaweite MiCAR-Lizenz für die Verwahrung und Verwaltung von Kryptowerten, die Hauck Aufhäuser Digital Custody als neuestes Mitglied der ABN AMRO-Familie erworben hat, bietet eine starke Ausgangsbasis für die Entwicklung und das Angebot innovativer Produkte und Dienstleistungen im Bereich digitaler Vermögenswerte für unsere Kunden. Sie unterstützt direkt unsere Strategie, die darauf abzielt, allen unseren Kunden einen Premium-Service zu bieten, und steht im Mittelpunkt unserer Wachstumsambitionen in ganz Europa.“

Heinz-Dieter Kindlein, Geschäftsführer der Hauck Aufhäuser Digital Custody: „MiCAR ist eine neue und für den europäischen Markt entscheidende Regulatorik für digitale Werte. Umso wertvoller war der konstruktive Austausch mit der BaFin auf dem Weg bis zur Erteilung unserer Zulassung.“

Dr. Miguel Vaz, Geschäftsführer der Hauck Aufhäuser Digital Custody: „Mit der Lizenzerteilung sichern wir nun die künftig notwendigen regulatorischen Voraussetzungen, um unser Geschäftsmodell systematisch weiter auszubauen. Diesen Weg werden wir mit unseren Geschäftspartnern konsequent fortsetzen.“

Die MiCAR-Verordnung (EU) 2023/1114 ist seit dem 30. Dezember 2024 in Kraft und schafft erstmals einen einheitlichen Rechtsrahmen für Kryptowerte-Dienstleistungen in der Europäischen Union.