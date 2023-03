Gold für Versicherungskammer – Stevie Award für die „Future Week“ als beste Konferenz

Der Konzern Versicherungskammer hatte erstmals eine „Future Week“ gestaltet: An fünf Thementagen vom 9. bis 13. Mai 2022 begegneten sich Schul- und Hochschulabgänger*innen sowie Young Professionals zu spannenden Zukunftsthemen rund um Innovation, Technik, Nachhaltigkeit, Arbeitswelt und Gesellschaft. Persönlich in München oder virtuell.

Dr. Stephan Spieleder, IT-Vorstand im Konzern Versicherungskammer: „Diese Auszeichnung bestätigt, dass wir vom Konzept her genau richtig lagen. Mit der Future Week haben wir eine inspirierende Plattform geschaffen für Menschen aus Bildung, Politik und Wirtschaft, um sich auszutauschen.“

Drei Stimmen aus der Jury

„Sehr guter Ansatz und ein umfassendes Themenkonzept…“

„Wow! Was für eine umfangreiche Veranstaltung mit einem super spannenden Programm.“

„Sehr gut geplant und gut organisiert. Starke Influencer-Präsenz und Lernelemente. Tolles Feedback – auch das kritische.“

Dr. Stephan Spieleder zu den Zielen der Future Week: „Wir wollen damit nach innen und außen zeigen, dass wir Zukunftsthemen leben, gestalten und auch deswegen ein attraktiver Arbeitgeber sind. Mit der Future Week wollen wir den Beteiligten dabei helfen, Netzwerke aufzubauen, neue Wege vorleben und so Nachwuchstalente für uns gewinnen.“

Stevie® Awards – Hintergründe zum renommierten Wirtschaftspreis

Die Stevie® Awards gehören zu den renommiertesten Wirtschaftspreisen der Welt, mit mehr als 12.000 Einreichungen aus über 70 Ländern jedes Jahr. Allein aus Deutschland erhalten sie in insgesamt acht Wettbewerbsprogrammen jedes Jahr über 400 Bewerbungen. Die deutschsprachigen German Stevie® Awards finden in diesem Jahr zum 8. Mal statt und bieten speziell Unternehmen, die am europäischen deutschsprachigen Markt tätig sind, eine internationale Wettbewerbsplattform zum Benchmarking an. Die Preistragenden werden dabei von mehr als 50 Fachleuten in fünf Experten-Gremien ermittelt.

(Konzern Versicherungskammer)