Frauen stärken durch Finanzbildung und wirtschaftliche Sicherheit

Féminin Pluriel Berlin veranstaltet in enger Zusammenarbeit mit der Französischen Botschaft in Berlin eine hochrangige deutsch-französische Podiumsdiskussion unter dem Titel „Empowering Women Through Financial Education and Economic Security“. Ziel der Veranstaltung ist es, politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, Führungspersönlichkeiten aus der Finanzbranche, Medienvertreter sowie Expertinnen und Experten zusammenzubringen, um die wirtschaftliche Stärkung von Frauen in Europa voranzubringen.

Zu den Diskutierenden gehört auch Isabelle Hägewald, Verlegerin der Mein Geld Medien Gruppe, die ihre Perspektive aus der Finanzmedien- und Beratungsbranche in die Diskussion einbringt und die Bedeutung von Finanzbildung sowie selbstbestimmten finanziellen Entscheidungen für Frauen beleuchtet.

Die Veranstaltung bietet eine Plattform für einen strategischen Austausch darüber, wie Finanzbildung, Zugang zu Finanzdienstleistungen und wirtschaftliche Sicherheit als zentrale Hebel für Geschlechtergerechtigkeit, gesellschaftlichen Zusammenhalt und langfristige wirtschaftliche Resilienz wirken können. Die Diskussion steht im Einklang mit zentralen Prioritäten der Europäischen Union, darunter die EU-Gleichstellungsstrategie, die Förderung von Finanzkompetenz sowie die Stärkung eines inklusiven und nachhaltigen Wirtschaftswachstums.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Rolle von Banken und Finanzinstituten bei der Förderung von Unternehmerinnen, der Verbesserung von finanziellen Entscheidungsprozessen und der Schließung bestehender Gender-Gaps in der Finanzbildung. Darüber hinaus werden Möglichkeiten der öffentlich-privaten Zusammenarbeit sowie bewährte Praxisbeispiele aus Deutschland, Frankreich und dem europäischen Umfeld diskutiert.

Aus Sicht der Finanzmedien wird Isabelle Hägewald aufzeigen, wie eine informierte öffentliche Debatte, transparente Finanzinformationen und eine stärkere Sichtbarkeit weiblicher Vorbilder in der Finanzwelt dazu beitragen können, Frauen zu mehr finanzieller Selbstbestimmung zu ermutigen.

Im Rahmen der Veranstaltung wird außerdem der Féminin Pluriel Berlin – Deutsch-Französische Role Model Award verliehen. Mit dieser Auszeichnung wird eine Persönlichkeit geehrt, die sich in besonderer Weise für Frauenförderung, Leadership und die deutsch-französische Zusammenarbeit engagiert.

Zentrale Diskussionsthemen

Finanzbildung als Grundlage für die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen

Zugang zu Finanzdienstleistungen und die Rolle von Banken bei der Förderung von Unternehmerinnen und langfristiger finanzieller Sicherheit

Schließung der Gender-Gaps in Finanzbildung und finanziellen Entscheidungen

Wirtschaftliche Sicherheit als Motor für gesellschaftlichen Zusammenhalt und Resilienz

Öffentlich-private Kooperationen und Best Practices für nachhaltige Stärkung von Frauen