FERI AG: Dr. Marcel V. Lähn übernimmt Vorstandsvorsitz

Lähn folgt auf Marcel Renné, der innerhalb der FERI AG die Betreuung ausgewählter hochvermögender Kunden fortführen wird. „Marcel Renné hat in den zurückliegenden 25 Jahren in verschiedenen Management-Positionen, davon rund acht Jahre als CEO, wesentlich dazu beigetragen, dass FERI sich sehr erfolgreich entwickelt hat“, sagt Dr. Uwe Schroeder-Wildberg, Vorsitzender des Aufsichtsrats der FERI AG. „Wir danken ihm ausdrücklich für sein Engagement und seine Arbeit. Mit der nahtlosen, im gegenseitigen freundschaftlichen Einvernehmen getroffenen Übergabe des Vorstandsvorsitzes geht die Implementierung der langfristig angelegten Geschäftsstrategie nun in die nächste Phase. Dr. Marcel V. Lähn wird die FERI als CEO mit ausgewiesener Asset Management-Kompetenz führen.“

Marcel Renné ergänzt: „Ich freue mich, ein sehr gut für die Zukunft aufgestelltes Haus nun in die verantwortungsvollen Hände von Marcel Lähn zu übergeben. Er wird den eingeschlagenen Weg, den wir schon seit mehr als vier Jahren gemeinsam im Vorstand gegangen sind, ganz im Sinne unserer Kunden weitergehen und FERI erfolgreich in die Zukunft führen.“

„Als Asset Manager verfügt FERI langfristig über noch größeres Potenzial, das ich gemeinsam mit unserem COO Marcus Brunner, dem gesamten Management-Team und allen Mitarbeitenden im Interesse unserer Kunden heben will. Ich freue mich, dass sich Marcel Renné entschlossen hat, für die Betreuung ausgewählter Kunden weiterhin zur Verfügung zu stehen. Meine neue Aufgabe trete ich mit großem Respekt und zugleich Freude an und bedanke mich herzlich für das vom Aufsichtsrat ausgesprochene Vertrauen“, sagt Dr. Marcel V. Lähn.

Vor seiner Vorstandstätigkeit bei der FERI AG arbeitete Dr. Marcel V. Lähn als Managing Director und Chief Operating Officer für BDT & Company International LLP in Frankfurt am Main. Davor war der 54-jährige Chief Investment Officer der BHF-BANK AG und leitete als Generalbevollmächtigter das Private Banking der Bank. Lähn ist promovierter Volkswirt und startete seine Karriere als Strategieberater bei Roland Berger.