Felix Simmer verstärkt BVT-Vertrieb

Felix Simmer verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Vertrieb von Sachwert- und Investmentprodukten und hat in dieser Zeit in unterschiedlichen verantwortlichen Rollen den Aufbau und die Weiterentwicklung von Vertriebsstrukturen begleitet. Sein Schwerpunkt lag dabei auf der Platzierung erklärungsbedürftiger Investmentlösungen im Finanzmarktumfeld.

Zuletzt war Felix Simmer in leitender Vertriebsfunktion tätig und bringt ein langjährig gewachsenes Netzwerk im Finanzbereich mit. Er hat Unternehmensführung studiert und einen Executive MBA abgeschlossen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Felix Simmer einen ausgewiesenen Vertriebsexperten für unser Unternehmen gewinnen konnten“, so Tibor von Wiedebach-Nostitz, Geschäftsführender Gesellschafter der BVT Holding.

Infos hier

