Exklusiver Zuwachs an der Costa Navarino

Costa Navarino auf dem Südwestpeloponnes in Griechenland ist auf Expansionskurs. Zehn Kilometer entfernt von dem ersten Gelände Navarino Dunes werden 2021 in Navarino Bay zwei luxuriöse Ecoresorts direkt am Meer fertiggestellt und sind der nächste Schritt, um aus der Costa Navarino eine Ganzjahres-Premiumdestination zu machen.

Nachdem bereits 2019 das erdgeschützte Clubhaus auf dem 18-Loch-Signature-Golfplatz The Bay Course eröffnete, befindet sich in Navarino Bay derzeit ein Ultra-Luxus-Resort im Bau, bestehend aus 99 Suiten und Poolvillen. Das Hotel liegt unmittelbar an einem zwei Kilometer langen Sandstrand und wird das exklusivste Hotel der Destination. Es wurde von den renommierten griechischen Architekturbüros Tombazis & Associates Architects und K-Studio gestaltet und fügt sich mit seinem natürlichen Design nahtlos in die Umgebung ein. Dabei greifen die Architekten auf regionale Materialien zurück, sodass die Anlage den Anschein macht organisch gewachsen zu sein. Die Anlage beheimatet einen ausgezeichneten Spa, einen Beachclub, ein Restaurant und eine Bar sowie diverse Terrassen mit Blick auf die historische Bucht von Navarino.

Navarino Waterfront und Navarino Hills

In der benachbarten Gegend Navarino Waterfront ist für das gleiche Jahr die Komplettierung eines weiteren Fünf-Sterne-Resorts geplant. Es wurde ebenfalls von Tombazis & Associates Architects entworfen, einem großen Verfechter bioklimatischer Architektur. Die Gestaltung des Hauses bedient sich an lokalen Elementen wie Türmen aus Stein oder holzvertäfelten Wänden und übersetzt sie in die Moderne. Das Lifestyle-Hotel soll mit einem lässigen Beachclub, einem Open-Air-Kino und einer Agora sowie lagunenartigen Pools vor allem eine junge, trendige Zielgruppe ansprechen und erinnert an eine zeitgenössische Interpretierung einer traditionellen Hafenstadt. Es wird sowohl 174 Zimmer und Suiten, als auch 26 Bungalows umfassen.

Mit Navarino Hills wird, ebenfalls 2021, ein weiteres Gelände mit zwei 18-Loch-Signature-Golfplätzen fertiggestellt. Die 125 Hektar große Grünfläche wurde von José Maria Olazábal entworfen und komplettiert das diverse Angebot der Ganzjahresdestination mit vier Golfplätzen. Der Bau eines neuen exklusiven Immobilien-Produktes in Navarino Dunes steht bereits für 2020 auf der Agenda.

Infos: www.costanavarino.com. Video der neuen Hotels hier

Über Costa Navarino

Üppige Olivenhaine, weite Sandstrände und bewaldete Berge bilden die perfekte Kulisse der nachhaltig entwickelten Premiumdestination Costa Navarino am südwestlichen Peloponnes. Etwa 45 Minuten vom internationalen Flughafen Kalamata entfernt, finden Gäste eine der malerischsten Gegenden im Mittelmeerraum mit einer rund 4.500-jährigen Geschichte. Ziel von Costa Navarino ist es, die Region Messenien durch vielfältige, attraktive Angebote zu fördern, die landschaftliche Schönheit und das kulturelle Erbe zu schützen und zu erhalten. Daher hält sich die touristische Entwicklung an strenge Umweltschutzrichtlinien und Managementprinzipien.

Nur zehn Prozent der gesamten Projektfläche sind derzeit bebaut. Die zwei Luxushotels, The Westin Resort Costa Navarino und The Romanos, a Luxury Collection Resort, die Navarino Residences, Luxusvillen für Privateigentum, die Residences at The Westin Resort Costa Navarino, voll möblierte Resortappartments zum Privatkauf, der 18-Loch-Golfplatz The Dunes Course, Veranstaltungseinrichtungen wie das House of Events, Kinderclubs, Spa & Wellness auf 4.000 Quadratmetern, Kultur und Shopping sowie zahlreiche sportliche Aktivitäten bezaubern den Gast in Navarino Dunes. Der zweite Bereich Navarino Bay ist das Zuhause des Signature-Golfplatzes The Bay Course, während sich der dritte Bereich Navarino Hills mit zwei 18-Loch-Golfplätzen, ebenfalls bereits im Bau befindet und zwei weitere Bereiche noch in Planung sind.

uwelehmann/surpress