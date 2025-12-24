Europa klingt: Eine Bühne für die Virtuosen von morgen

Am 28. Juni 2026 wird der Kleine Saal des Konzerthauses Berlin zum Schauplatz eines ganz außergewöhnlichen Abends. Unter der Vision unserer Verlegerin Isabelle Hägewald präsentiert die „Jeunesse Musicale Européenne“ junge Ausnahmetalente im Alter von neun bis 25 Jahren – fast alle von ihnen sind Bundespreisträger von „Jugend musiziert“.

Dieses Projekt ist eine Herzensangelegenheit, um die kulturelle Vielfalt und die verbindende Kraft der Musik in Europa zu feiern. Gemeinsam mit dem französischen Botschafter François Delattre und unter der Schirmherrschaft von Anka Sommer schlagen wir Brücken zwischen den Nationen.

Ein solches Ereignis braucht starke Partner: Dieses außergewöhnliche Projekt wird erst durch das Engagement der Mein Geld Medien GmbH, der DJE Kapital AG und LAIQON ermöglicht, die gemeinsam junge europäische Talente fördern.

Seien Sie dabei und erleben Sie musikalische Exzellenz live! Tickets für dieses besondere Konzert-Highlight im Konzerthaus Berlin erhalten Sie ab sofort hier