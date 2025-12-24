Kategorie wählen

Allgemein

Europa klingt: Eine Bühne für die Virtuosen von morgen

Eein ganz besonderes Konzertereignis erwartet die Freunde klassischer Musik in diesem Sommer im Konzerthaus Berlin

Das Konzerthaus am Gendarmenmarkt in Berlin © David © Foto: David von Becker

Am 28. Juni 2026 wird der Kleine Saal des Konzerthauses Berlin zum Schauplatz eines ganz außergewöhnlichen Abends. Unter der Vision unserer Verlegerin Isabelle Hägewald präsentiert die „Jeunesse Musicale Européenne“ junge Ausnahmetalente im Alter von neun bis 25 Jahren – fast alle von ihnen sind Bundespreisträger von „Jugend musiziert“.

Dieses Projekt ist eine Herzensangelegenheit, um die kulturelle Vielfalt und die verbindende Kraft der Musik in Europa zu feiern. Gemeinsam mit dem französischen Botschafter François Delattre und unter der Schirmherrschaft von Anka Sommer schlagen wir Brücken zwischen den Nationen.

Ein solches Ereignis braucht starke Partner: Dieses außergewöhnliche Projekt wird erst durch das Engagement der Mein Geld Medien GmbH, der DJE Kapital AG und LAIQON ermöglicht, die gemeinsam junge europäische Talente fördern.

Seien Sie dabei und erleben Sie musikalische Exzellenz live! Tickets für dieses besondere Konzert-Highlight im Konzerthaus Berlin erhalten Sie ab sofort hier

print

Guided Content

Guided Content ist ein crossmediales Konzept, welches dem Leser das Vergleichen von Finanzprodukten veranschaulicht und ein fundiertes Hintergrundwissen liefert.

Die Ausgaben im Überblick

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Mein Geld Imagefilm

Mein Geld Newsletter

Melden Sie sich für unseren 14-tägigen Newsletter an.

zur Newsletteranmeldung

Themen-Leader Assekuranz

cpit

Hier gehts zu den Videos

Icon

Mein Geld Magazin

Die aktuelle Ausgabe
Mein Geld 05 | 2025

Die Zeitschrift Mein Geld - Anlegermagazin liefert in fünf Ausgaben im Jahr Hintergrundinformationen und Nachrichten aus den Bereichen Wirtschaft, Politik und Finanzen.

zur Ausgabe | alle Ausgaben

MeinGeld ONLINE

MeinGeld Magazin

MeinGeld TV

Mehr von MeinGeld