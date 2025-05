Erste Finfluencer Awards Deutschland: DieGewinner

Hunderttausende Fans folgen ihnen auf Social Media Plattformen wie TikTok, Instagram, YouTube und vertrauen ihnen, wenn es um Finanzen, Kapitalanlage und Wirtschaft geht: Am Donnerstagabend wurden die Besten von ihnen bei den ersten Finfluencer Awards Deutschlands in Berlin ausgezeichnet. Gewürdigt wurden Finanz Creator in zehn Kategorien, die ihre Fans mit persönlichen und glaubwürdigen Formaten für Finanzthemen begeistern.

Die Sieger der zehn Kategorien im Detail:

Insgesamt waren 49 Finanz-Creator nominiert. Für die Entscheidung, wer die Trophäe am Donnerstagabend mit nach Hause nehmen durfte, hatte die Community zwischen dem 1. und 21. Mai im Rahmen eines Publikums Votings die Gelegenheit, ihren Lieblings-Finfluencer mit einer Stimme zu unterstützen. Insgesamt sind über das Online-Voting-System 25.371 Stimmen eingegangen. Die finale Entscheidung traf dann eine Fachjury mit 38 Experten führender Finanzhäuser wie Amundi, Scalable Capital, Laic und Invesco. An der Preisverleihung nahmen rund 200 hochrangige, geladene Gäste aus der Finanzbranche teil.

Resonanz aus der Branche unterstreicht Bedeutung der Finfluencer-Szene

„Das große Interesse und die Unterstützung für die Finfluencer Awards zeigen, dass die Finanzbranche die Bedeutung von Finanz-Creatoren erkannt hat“, freut sich Tom Slatter, Mitgründer der Londoner Agentur Finfluencer, die den Award ins Leben gerufen hat. „Sie machen Finanzwissen leicht zugänglich, damit haben sie sich mittlerweile zu einer wichtigen Quelle für Menschen in Deutschland rund um die persönliche Geldanlage und Wirtschaftsthemen etabliert. Mit dem Award wollen wir diese Leistung würdigen und dazu beitragen, die Qualität der besten Kanäle sichtbarer zu machen.“

Daniel Reitz, Chief Marketing Officer vom Hauptsponsor Amundi Deutschland, ergänzt: „Die Finfluencer Awards haben gezeigt, wie vielfältig und professionell die deutsche Finfluencer-Szene ist und welches Potenzial sie hat! Als Sponsor freuen wir uns sehr über die positive Resonanz, die die Initiative erfahren hat. Finanzbildung ist und bleibt der Schlüssel, um den Einstieg in das Thema Geldanlage zu erleichtern. Finanz-Influencer leisten täglich großartige Arbeit, um dies zu fördern.“

Vielfältige Finfluencer-Szene fördert Finanzbildung

Susanne Wiesemann von der Hamburger Agentur redRobin, die das Event als exklusiver PR-Partner von Finfluencer unterstützt, durfte als Teil der Fachjury die Sieger final mitbestimmen: „Finfluencer erreichen alleine auf Instagram mittlerweile über zehn Millionen Follower und fallen damit bei Anlageentscheidungen immer stärker ins Gewicht. Finanz Creator leisten einen wichtigen Beitrag zur finanziellen Aufklärung. Wer Finanzen verständlich erklärt, schafft Zugang, Selbstvertrauen – und echte Wirkung. Ich freue mich, dass ich Teil der Jury sein durfte – ich denke, die große Resonanz, die allein das Publikums Voting mit 25.371 Teilnehmern ausgelöst hat, spricht für sich.“

Gemeinsam mit Finfluencer bietet redRobin eine integrierte Kampagnenberatung für Finanzdienstleister im DACH-Raum an, die ihre Inhalte über Social Media strategisch und compliance-sicher vermitteln wollen.

Weitere Informationen zur Veranstaltung hier