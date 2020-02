Erfolgreiche, kundenfokussierte Vermögensverwaltung

Die Vermögensverwaltung des Bankhauses Bauer belegt Spitzenplätze im aktuellen Performance-Ranking des unabhängigen Analyseinstituts firstfive. Erstmals nahm die Privatbank an der firstfive-Bewertung für die Anlagezeiträume „12 Monate“ und „36 Monate“ teil. Und auf Anhieb erreichte das Haus 2019 in beiden Teilnahme-Zeiträumen sehr gute Ergebnisse. In der Kategorie „Anlagezeitraum 12 Monate“ belegte die Bank mit Sitz in Essen und Stuttgart den ersten Platz. Im Anlagezeitraum von drei Jahren (2017 bis 2019) wurde der dritte Platz erreicht. Dieser Erfolg ist umso höher zu bewerten, als dieser Zeitraum auch das an den Kapitalmärkten herausfordernde Jahr 2018 beinhaltet.

Das Controlling- und Rankinginstitut firstfive AG bewertet regelmäßig die Leistungen professioneller Vermögensverwalter mit Hilfe anerkannter finanzmathematischer Maßstäbe. Die Grundlage bildet eine umfassende Datenbank mit zahlreichen realen Depots von namhaften Banken und Vermögensverwaltungen.

André Weber, Leiter Private Banking, kommentierte anlässlich der Preisverleihung in Frankfurt am Main: „Beide Auszeichnungen sind eine große Bestätigung unserer Arbeit. Unsere etablierte Anlagephilosophie mit dem Fokus auf nachhaltig wachsende Unternehmen zahlt sich aus. Wir legen dabei großen Wert darauf, die Risiko-Rendite-Profile exakt und individuell für jeden einzelnen Kunden zu definieren und das Portfoliomanagement in allen Marktphasen konsequent darauf auszurichten.“

Insbesondere der Sieg im Anlagezeitraum „12 Monate“ bestätigt die Richtigkeit dieses Ansatzes: Positive Ergebnisse wurden über die drei Risikoklassen „Ausgewogen“, „Moderat Dynamisch“ und „Dynamisch“ erzielt. Der Erfolg basiert also auf einer ausgewogen starken, über unterschiedlichste Risikopräferenzen gestreuten Performance sowie einer hohen Professionalität bei der Auswahl zukunftsträchtiger Branchen und je nach Marktlage geeigneter Assetklassen. Aufgrund der aktuell hohen Relevanz legt die Anlagephilosophie den Fokus auf Nachhaltigkeit und Technologie.

Die firstfive AG zeichnet bereits zum sechsten Mal die besten Vermögensverwaltungen in drei Auswertungszeiträumen aus. Die teilnehmenden Vermögensverwaltungen müssen dabei in unterschiedlichen Risikoklassen herausragende Leistungen erzielen, um Spitzenplätze zu erreichen.

(Bankhaus Bauer)