Enttäuschende Zahlen beim US-BIP

Ein Kurzkommentar von Adam Hetts, Global Head of Multi-Asset, Janus Henderson Investors

Die enttäuschende und geräuschevolle Wachstumsrate von 1,4 % für das BIP im vierten Quartal trug zu einem Gesamtwachstum von 2,2 % für 2025 bei. Der Shutdown der Regierung hat maßgeblich dazu beigetragen, dass das Wachstum um mehr als 1 % unter den Erwartungen für das vierte Quartal lag. Die Wiederaufnahme der Regierungsgeschäfte wird jedoch als Erholungsmechanismus für das BIP im ersten Quartal dienen. Über mehrere Quartale betrachtet ist der fortgesetzte Shutdown einer von vielen Faktoren, die die US-Wirtschaft zu bewältigen hatte, um einen robusten mittelfristigen Trend aufrechtzuerhalten. Dabei sorgt vielleicht die „jobless recovery” (Erholung ohne Beschäftigungszuwachs) für die größte Fragilität, obwohl die Arbeitsmarktdaten für Januar diesem Trend entgegenstehen.

