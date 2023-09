Engel & Völkers expandiert in Südfrankreich

Ab sofort ist das globale Immobilienunternehmen, neben den bisherigen Standorten in Cannes, St. Tropez and Saint-Jean-Cap-Ferrat, auch mit einem Shop in der Hafenstadt Nizza präsent. Mit seinen knapp 350.000 Einwohnern ist Nizza nicht nur die größte Stadt an der französischen Riviera, sondern auch ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt der gesamten Region.

„Nizza ist das Herzstück der Côte d’Azur. Die kosmopolitische Stadt etabliert sich als Business-Zentrum und bevorzugte Feriendestination für Reisende aus aller Welt. Nizza ist ein idealer Wohn- und Invesitionsstandort für nationale und internationale Immobilienkunden, die einen Markteintritt mit moderaten Einstiegspreisen in Südfrankreich suchen“, sagt Alexis Caquet, President von Engel & Völkers Frankreich.

Nachfrage internationaler Käufer sichert hohes Preisniveau

Die französische Küstenregion gilt seit Ende des 18. Jahrhunderts als Rückzugsort für gehobene Kundschaft, darunter viele Ultra High Net Worth Individuals (UHNWI), bekannte Persönlichkeiten aus der Sport- und Filmszene sowie europäische Aristrokraten.

Das Gros der Suchkunden kommt aus Nordeuropa sowie aus den USA. 2023 sind diese Kundengruppen vor allem in Saint-Tropez, Cannes und Sain-Jean-Cap-Ferrat besonders aktiv gewesen. Auch Käufer aus benachbarten Ländern wie Italien, Belgien, der Schweiz und Deutschland schätzen die Standortvorteile und Lebensqualität der französischen Hafenstadt und investieren in Wohnraum in Nizza.

Seit jeher übersteigt die Nachfrage dieser Kunden das extrem limitierte Objektangebot, wodurch sich die Preise stabil entwickelt haben. Apartments in Toplage der Promenade des Anglais erzielen Preise von bis zu 10.000 Euro pro Quadratmeter. Villen in zurückgezogener Hanglage mit Garten und Pool wechselten für 900.000 Euro den Besitzer.

Hohe Servicequalität und persönliche Beratung

Durch die starke Marktpräsenz und langjährige Erfahrung können die derzeit 15 Immobilienberaterinnen und -berater am neuen Engel & Völkers-Standort die Anliegen ihrer Kunden bestmöglich erfüllen. „Da viele unserer Kunden nicht aus Nizza stammen, sind sie auf die Expertise unserer Agents angewiesen. Sind sich Käufer und Verkäufer handelseinig, dauert der Vermittlungsprozess in der Regel zwei bis drei Monate“, sagt Marie-Claire Sangouard, Geschäftsführerin des Engel & Völkers Market Center an der Côte d’Azur, „Nizza ist ein dynamischer Ort für Immobilieninvestitionen. Das Wertentwicklungspotential und das Objektangebot sind im Vergleich zu anderen Standorten in Südfrankreich noch sehr gut.“ Das ganzjährig hohe internationale Interesse indiziere Wachstum, die unvergleichlich französische Lebensqualität ziehe auch weiterhin Expats aus aller Welt an, so Sangouard.