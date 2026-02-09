Kategorie wählen

Allgemein

Energie & Versorger: Hochwertige Energieanlagen und Versorgungsunternehmen mögliche KI-Profiteure

Sowohl Energie- als auch Versorgeraktien blieben im vierten Quartal 2025 hinter dem breiten MSCI ACWI Index zurück

Energieaktien entwickelten sich seitwärts, schnitten jedoch besser ab als die Rohölpreise, die bis zum Quartalsende auf unter 61 US-Dollar pro Barrel fielen. Dieser Rückgang spiegelte die Besorgnis über ein Überangebot auf dem Markt wider und machte die Erwartungen einer moderaten Beschleunigung der Marktnachfrage im Jahr 2026 zunichte.

Der aktuelle Rohölpreis dürfte bereits einen Großteil dieses Überangebotsrisikos widerspiegeln. Wir gehen jedoch davon aus, dass das Abwärtsrisiko für die Ölpreise größer ist als das Aufwärtsrisiko, insbesondere wenn das Engagement der USA in Venezuela dazu führt, dass mehr Rohöl auf den Markt gelangt. Angesichts dieses Risikos verfolgen wir weiterhin eine defensive Positionierung. Dabei konzentrieren wir uns auf Energieunternehmen mit hochwertigen, langfristigen Anlagen, die unserer Meinung nach vom Markt unterschätzt werden.

Noah Barrett, Research-Analyst, Janus Henderson Investors, sagt: „Bei Versorgeraktien bleiben wir optimistisch. Die wachsende KI-Branche wird unserer Meinung nach weiterhin viel Strom verbrauchen. Diese steigende Nachfrage und die fortschreitende Elektrifizierung der Wirtschaft sind gute Gründe, in Versorger zu investieren – vor allem in Unternehmen, die auf freien Strommärkten tätig sind. Regulierte Versorger profitieren zwar weniger direkt von diesen Trends, aber wir sehen bei diesen Aktien Potenzial für eine Kurssteigerung, weil das Thema Stromwachstum voraussichtlich stark und langanhaltend sein wird.“

print

ASCORE Auszeichnung

Es gibt viele gute Tarife – für die Auszeichnung „Tarif des Monats“ gehört mehr dazu. Lesen Sie hier, was die ausgezeichneten Tarife zu bieten haben.

Tarife des Monats im Überblick

ETF-News

ETF-News

Aktuelle News zu börsengehandelten Indexfonds.

zu den News

Themen-Leader Assekuranz

cpit

Guided Content

Guided Content ist ein crossmediales Konzept, welches dem Leser das Vergleichen von Finanzprodukten veranschaulicht und ein fundiertes Hintergrundwissen liefert.

Die Ausgaben im Überblick

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Mein Geld Imagefilm

Mein Geld Newsletter

Melden Sie sich für unseren 14-tägigen Newsletter an.

zur Newsletteranmeldung

Themen-Leader Assekuranz

cpit

Hier gehts zu den Videos

Icon

Mein Geld Magazin

Die aktuelle Ausgabe
Mein-Geld 1 | 2026

Die Zeitschrift Mein Geld - Anlegermagazin liefert in fünf Ausgaben im Jahr Hintergrundinformationen und Nachrichten aus den Bereichen Wirtschaft, Politik und Finanzen.

zur Ausgabe | alle Ausgaben

MeinGeld ONLINE

MeinGeld Magazin

MeinGeld TV

Mehr von MeinGeld