Echiquier Climate Impact Europe mit bester Klimabilanz bei den CDP Europe Awards 2022 ausgezeichnet

Die Auszeichnung würdigt die Umweltleistungen des Fonds im Jahr 2021, die von Climetrics, einem unabhängigen und öffentlichen Fonds-Rating des Carbon Disclosure Project (CDP), berechnet wurden. Das Climetrics-Rating zeichnet Anlagelösungen aus, die die Umstellung auf eine CO2-arme Wirtschaft fördern und die Wasserressourcen nachhaltig und ohne Entwaldung nutzen. Das Rating wird anhand der Daten berechnet, die die Unternehmen dem CDP übermitteln, und stützt sich auf die folgenden drei Kriterien: die Umweltleistung des Portfolios, die Anlagepolitik und die Klimaschutzmaßnahmen des Vermögensverwalters.

2021 wurden weltweit 17.000 Fonds von Climetrics bewertet. 20 Fonds in vier Kategorien erhielten die höchsten Bewertungen. Sie wurden bei der jährlichen Veranstaltung CDP Europe Awards ausgezeichnet, an der hochrangige europäische Entscheidungsträger rund um umweltbezogene Themen teilgenommen haben.

Mit dieser Auszeichnung behauptet LFDE, verantwortungsbewusster Investor seit 30 Jahren, seinen Platz als aktiver Akteur im Bereich Impact-Investments (2). Der im Dezember 2020 aufgelegte Echiquier Climate Impact Europe verfolgt einen pragmatischen Investmentansatz. Jeder Sektor und Wirtschaftsakteur muss sich am Kampf gegen den Klimawandel beteiligen. Daher investiert der Fonds nicht nur in Pionierunternehmen in Sachen Klimapolitik sowie in Lösungsanbieter zur Senkung von CO2-Emissionen, sondern auch in verantwortungsbewusste Unternehmen, die ihre Klimawende gerade erst eingeleitet haben. Einmal im Jahr veröffentlicht LFDE einen Impact-Bericht für seine jeweiligen Impact-Fonds, um transparent über die Wirkung ihrer Anlagen zu informieren.

„Die dringende Klimaproblematik erfordert die Mobilisierung aller Akteure. Mit unserem Klimaschutzfonds stehen wir den Unternehmen bei ihrer Umstellung zur Seite. Wir sind überzeugt, dass eine ambitionierte Positionierung zur Bewältigung dieser Herausforderungen zahlreiche Gelegenheiten und Ertragschancen hervorbringen wird. Dieser Preis zeichnet unseren hohen Anspruch, unseren Ehrgeiz und unseren Vorsprung aus“, sagt Olivier de Berranger, Stellvertretender Generaldirektor & CIO von LFDE.

„Der Kampf gegen den Klimawandel braucht starkes Engagement. Das Finanzwesen spielt dabei eine wichtige Rolle, indem gezielt Kapital in jene Unternehmen gelenkt wird, die zum Energie- und ökologischen Wandel beitragen. Nur durch die Umsetzung und Förderung konkreter Maßnahmen können wir erreichen, dass die Erderwärmung auf unter 2 Grad begrenzt wird“, betont Luc Olivier, Fondsmanager des Echiquier Climate Impact Europe.

(LFDE)