Kategorie wählen

Allgemein

Dr. Hendrik Leber – Value-Investing-Pionier und KI-Vordenker der Fondsbranche

ACATIS-Gründer, „Buffett 2.0“-Strategieentwickler und Goldener-Bulle-Preisträger verbindet klassische Investmentphilosophie mit Künstlicher Intelligenz im Portfoliomanagement

Dr. Hendrik Leber zählt im deutschsprachigen Raum zu den Pionieren und Förderern des Value Investing. Vor dem Hintergrund dieser langfristig angelegten Investmentphilosophie gründete er 1994 die heutige ACATIS Investment KVG mbH. Durch seine hohe Kompetenz im Investmentbereich ist Dr. Leber ein gefragter Interviewpartner in den Medien, von Print über Online bis hin zum Fernsehen.

Er ist bekannt für seine innovativen Investmentideen, das frühzeitige Erkennen von Trends und neuen Technologien sowie seinen stetigen Blick über den Tellerrand hinaus. So hat er nicht nur das Value Investing für das 21. Jahrhundert weiterentwickelt („Buffett 2.0“), sondern ACATIS zählt in der Investmentbranche auch zu den Vorreitern beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) im Portfoliomanagement. Seit 2014 forscht ACATIS in diesem Bereich, und nutzt sie bereits seit 2017 in einem Fonds.

Neben zahlreichen Auszeichnungen für ACATIS und seine Investmentfonds erhielt Dr. Hendrik Leber zudem vom Finanzen Verlag den Goldenen Bullen als Fondsmanager des Jahres 2017. Dieser Preis wird an herausragende Persönlichkeiten der Fondsbranche vergeben.

print

ASCORE Auszeichnung

Es gibt viele gute Tarife – für die Auszeichnung „Tarif des Monats“ gehört mehr dazu. Lesen Sie hier, was die ausgezeichneten Tarife zu bieten haben.

Tarife des Monats im Überblick

ETF-News

ETF-News

Aktuelle News zu börsengehandelten Indexfonds.

zu den News

Themen-Leader Assekuranz

cpit

Guided Content

Guided Content ist ein crossmediales Konzept, welches dem Leser das Vergleichen von Finanzprodukten veranschaulicht und ein fundiertes Hintergrundwissen liefert.

Die Ausgaben im Überblick

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Mein Geld Imagefilm

Mein Geld Newsletter

Melden Sie sich für unseren 14-tägigen Newsletter an.

zur Newsletteranmeldung

Themen-Leader Assekuranz

cpit

Hier gehts zu den Videos

Icon

Mein Geld Magazin

Die aktuelle Ausgabe
Mein-Geld 1 | 2026

Die Zeitschrift Mein Geld - Anlegermagazin liefert in fünf Ausgaben im Jahr Hintergrundinformationen und Nachrichten aus den Bereichen Wirtschaft, Politik und Finanzen.

zur Ausgabe | alle Ausgaben

MeinGeld ONLINE

MeinGeld Magazin

MeinGeld TV

Mehr von MeinGeld