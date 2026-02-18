Dr. Hendrik Leber – Value-Investing-Pionier und KI-Vordenker der Fondsbranche

Dr. Hendrik Leber zählt im deutschsprachigen Raum zu den Pionieren und Förderern des Value Investing. Vor dem Hintergrund dieser langfristig angelegten Investmentphilosophie gründete er 1994 die heutige ACATIS Investment KVG mbH. Durch seine hohe Kompetenz im Investmentbereich ist Dr. Leber ein gefragter Interviewpartner in den Medien, von Print über Online bis hin zum Fernsehen.

Er ist bekannt für seine innovativen Investmentideen, das frühzeitige Erkennen von Trends und neuen Technologien sowie seinen stetigen Blick über den Tellerrand hinaus. So hat er nicht nur das Value Investing für das 21. Jahrhundert weiterentwickelt („Buffett 2.0“), sondern ACATIS zählt in der Investmentbranche auch zu den Vorreitern beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) im Portfoliomanagement. Seit 2014 forscht ACATIS in diesem Bereich, und nutzt sie bereits seit 2017 in einem Fonds.

Neben zahlreichen Auszeichnungen für ACATIS und seine Investmentfonds erhielt Dr. Hendrik Leber zudem vom Finanzen Verlag den Goldenen Bullen als Fondsmanager des Jahres 2017. Dieser Preis wird an herausragende Persönlichkeiten der Fondsbranche vergeben.