Dollar schwankt angesichts zunehmender Handelsspannungen

Der US-Dollar war am Montag relativ volatil, da die Anleger die jüngsten Zollmaßnahmen abwägten und wichtige Wirtschaftsdaten erwarteten. Gleichzeitig könnte der Dollar weiterhin Unterstützung in den veränderten Erwartungen bezüglich der Geldpolitik der Federal Reserve finden. Die Märkte gehen zunehmend davon aus, dass die Fed die Zinssätze unverändert beibehalten wird, was dem Dollar einen Boden bereiten könnte.

Gleichzeitig könnten neue Ankündigungen von US-Zöllen die Stimmung verschlechtern und den US-Dollar neuen Belastungen aussetzen. Präsident Trump kündigte mit Wirkung vom 1. August einen Zoll von 30 % auf Einfuhren aus der Europäischen Union und Mexiko an und verschärfte damit die weltweiten Handelsspannungen weiter. Infolgedessen könnten Händler die Entwicklungen in den Gesprächen vor dem Stichtag beobachten.

Die Renditen waren relativ stabil, wobei die 10-jährige Staatsanleihe bei 4,42 % lag, da die Anleger die Inflationszahlen dieser Woche erwarteten. Sollte der Verbraucherpreisindex am Dienstag höher als erwartet ausfallen, könnte dies die Spekulationen über einen restriktiveren Kurs der US-Notenbank wiederbeleben, was die Renditen weiter in die Höhe treiben und das Abwärtspotenzial des Dollar begrenzen könnte.