Direktanlage oder Börsenpapier?

Wie schneiden Bitcoin und Gold im Vergleich zu den jeweiligen Aktienalternativen ab? Eine neue Infografik von Block-Builders.de zeigt, welche Anlagetrends sich derzeit abzeichnen – und worauf besonders vermögende Investoren setzen.

Wie aus der Infografik hervorgeht, fällt die Bilanz im Krypto-Sektor eindeutig aus: Bitcoin performte in den vergangenen drei Jahren deutlich besser als die meisten börsennotierten Mining-Aktien. Während der Bitcoin-Kurs im gleichen Zeitraum stark zulegen konnte, verzeichneten viele Miner teils erhebliche Verluste. Nur einzelne Unternehmen hielten mit – oder lagen überhaupt im Plus. Auch in der Einjahresbetrachtung zeigten sich BTC-Mining-Aktien deutlich schwächer als die Kryptowährung selbst.

Bei Gold ergibt sich ein gemischteres Bild. Einige Goldminen-Aktien entwickelten sich besser als das Edelmetall, andere deutlich schlechter. Die Infografik macht deutlich: Im Vergleich zu BTC-Mining-Aktien gelten Goldminen Aktien als stabiler – sie verfügen über eine realwirtschaftliche Produktion, schütten häufig Dividenden aus und unterliegen einer deutlich klareren regulatorischen Struktur.

Auffällig ist vor allem der Wandel im Anlageverhalten vermögender Investoren. Innerhalb eines Jahres stieg der Anteil derjenigen, die in physisches Gold investieren, von 20 % auf 38 %. Bei Bitcoin erhöhte sich der Anteil von 21 % auf 31 %. Wie die Infografik zeigt, handelt es sich dabei nicht um kurzfristige Spekulation, sondern um eine strukturelle Bewegung hin zu Substanzwerten – sowohl im traditionellen als auch im digitalen Segment.

Während Gold traditionell als „sicherer Hafen“ gilt und vor allem zur Diversifikation (49 %), aufgrund der langfristigen Wachstumschancen (46 %) sowie als Hedge gegen Inflation (42 %) genutzt wird, sehen Anleger in Bitcoin vor allem Renditechancen (58 %) und die Portfolio-Modernisierung (46 %) im Fokus. Auch der Wunsch nach Diversifikation spielt bei Kryptoanlagen eine Rolle.

Wie aus der Infografik hervorgeht, ist es nicht mehr die Entscheidung zwischen Altbewährtem und Neuem – sondern die Kombination beider Ansätze, die zunehmend an Bedeutung gewinnt. Gerade vermögende Anleger setzen auf diese Doppelstrategie, um ihre Portfolios gegenüber geopolitischen Risiken, Geldentwertung und Marktverwerfungen robuster aufzustellen. 23 Prozent der vermögenden Anleger besitzen sowohl Gold als auch Kryptowährungen.

Hier geht es zum ausführlichen Artikel mit anschaulichen Grafiken.