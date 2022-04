Die Rückkehr der Anleihen 

Zentralbanken erhöhten ihre Zinssätze und kündigten weitere Zinsschritte an, die Zinsen von Staatsanleihen stiegen dramatisch. Zusätzlich vergrößerten sich die Risikoprämien (Spreads) von Unternehmensanleihen erheblich – und Anleiheninvestoren erlitten, je nach Höhe des Zinsrisikos oder der Duration in ihren Portfolios, unterschiedlich starke Verluste.

Die gute Neuigkeit bei diesen Marktturbulenzen ist, dass sich den Anlegern jetzt so viele Möglichkeiten bieten wie seit Jahren nicht mehr. Die Rendite der fünfjährigen US-Staatsanleihen stieg von 0,36 % am 31. Dezember 2020 auf 1,27 % am 31. Dezember 2021 und lag am 5. April 2022 bei 2,70 %. Weitere wichtige Indikatoren in der ganzen Welt haben sich ähnlich stark bewegt. Durch den Anstieg der Spreads sind die Renditen von Unternehmensanleihenportfolios auf einem Niveau, das wir seit mindestens drei Jahren nicht mehr gesehen haben – sie sind wieder attraktiv.

Sollten Anleiheinvestoren jetzt wieder in den Markt einsteigen? Auch wenn es immer noch sehr schwierig ist, den Markt zu timen und die Volatilität weiter anhalten wird, haben sich die Renditeaussichten stark verbessert. Mit einem konservativ verwalteten Portfolio von Unternehmensanleihen in US-Dollar mit kurzer bis mittlerer Duration können es Anlegern von den höheren Renditen der Staatsanleihen und den größeren Spreads der Unternehmensanleihen profitieren, ohne ein allzu großes Zinsrisiko einzugehen. Je nach Art des Portfolios und der Höhe des Kredit- und Zinsrisikos, das der Anleger zu akzeptieren bereit ist, sind Renditen von ca. 3,50 % bis über 6,00 % möglich. Damit ist die Assetklasse Fixed Income wieder auf dem Vormarsch.

(iMGP Funds)