Deutsche Kreditbank AG (DKB) steigert Vorsteuergewinn

Die Deutsche Kreditbank AG (DKB) schließt das Geschäftsjahr 2024 mit dem besten Ergebnis seit ihrer Gründung im Jahr 1990 ab und konnte trotz zahlreicher wirtschaftlicher und geopolitischer Unsicherheiten ihr Neugeschäft ausbauen.

Die im Berichtsjahr gestarteten Maßnahmen des Transformations- und Effizienzprogramms zeigen Wirkung. Der Kostenauftrieb konnte bei einem gleichzeitigen Wachstum sowie neuen Investitionen gestoppt werden. Mit der Vereinfachung/Digitalisierung von Produkten und Prozessen sowie der damit verbundenen Automatisierung des Kreditgeschäfts ist die DKB auf Kurs und hat zudem wesentliche Voraussetzungen für eine standardisierte Nutzung und Einführung von Services auf Basis künstlicher Intelligenz geschaffen.

Dr. Sven Deglow, CEO der DKB: „Es ist uns gelungen, die DKB auf ein neues Ergebnisniveau zu heben und eine hervorragende Ausgangslage für eine strategische Weiterentwicklung ab 2026 zu schaffen. Wir werden neue Wachstumspotenziale erschließen. Unser Fokus liegt hier auf Profitabilität und Effizienz durch den Einsatz modernster Technologien. Die DKB ist und bleibt im Geschäftskundenbereich ein wichtiger Begleiter der Transformation der deutschen Wirtschaft – nachhaltig und verlässlich. Im Privatkundenbereich werden wir einen deutlicheren Fokus auf das Wertpapiergeschäft legen und unsere Produkte und Services noch besser machen. Durch den gezielten Einsatz künstlicher Intelligenz wird die Skalierbarkeit im Kundenservice sukzessive erhöht, wodurch eine noch bessere Qualität und Flexibilität in der Betreuung unserer Kunden sichergestellt werden kann.“

Die Geschäftszahlen im Überblick:

Beim Ergebnis vor Steuern erzielte die DKB einen Vorsteuergewinn in Höhe von 1.116,8 Mio. EUR und hat das ausgezeichnete Ergebnis des Vorjahres (1.001,8 Mio. EUR) nochmals übertroffen.

Wesentlicher Treiber unseres Jahresergebnisses war der Zinsüberschuss, der mit 1.848,2 Mio. EUR entgegen den Erwartungen nur leicht unter dem Niveau des Vorjahres (1.937,0 Mio. EUR) lag. Unsere aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus erwartet deutlich höheren Zinsaufwendungen von -1.779,6 Mio. EUR (Vorjahr: -1.455,6 Mio. EUR) konnten wir aufgrund unserer Erfolge im Neugeschäft weitestgehend durch gestiegene Zinserträge von 3.627,8 Mio. EUR (Vorjahr: 3.392,6 Mio. EUR) ausgleichen.

Forderungen im Privat- und Geschäftskundenbereich sind um 7,6 Mrd. EUR auf 102,1 Mrd. EUR gestiegen. Die Einlagen im Privat- und Geschäftskundenbereich sanken trotz des wettbewerbsintensiven Marktumfelds nur leicht um 4,2 Mrd. EUR auf 95,9 Mrd. EUR. Dabei handelte es sich um eine bewusste Steuerung der Einlagen in diesen Ergebnisbereich.

Das Provisionsergebnis ist im Vergleich zum Vorjahr signifikant um 85,3 Mio. EUR auf 215,4 Mio. EUR gestiegen. Das Kartengeschäft der DKB AG leistete dazu einen wesentlichen Anteil.

Das Risikoergebnis ist mit -186,7 Mio. EUR aufgrund des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds entsprechend unseren Erwartungen im Vergleich zum Vorjahr (-63,3 Mio. EUR) signifikant gestiegen. Möglichen Risiken aufgrund der aktuellen geopolitischen Situation sowie den Herausforderungen an den Immobilienmärkten haben wir weiterhin durch einen zusätzlichen Risikovorsorgebestand von -153,0 Mio. EUR (Vorjahr: -154,0 Mio. EUR) Rechnung getragen.

Der Return on Equity (ROE) erreichte 22,3 % (Vorjahr: 19,9 %). Die Cost Income Ratio (CIR) hat sich ebenfalls sehr positiv entwickelt und liegt bei 35,6 % (Vorjahr: 39,3 %).

Jan Walther, CFO der DKB: „Wir haben den Anspruch, diesen Ergebniskorridor auch im Kontext der jüngsten Zinssenkung der EZB annähernd zu halten und weiter in neues Wachstum zu investieren. Die DKB hat zudem die Genehmigung für das Retail Business als IRBA-Institut erhalten, was uns eine noch wettbewerbsfähigere Kapitalquote ermöglicht. Zugleich ist es mit Blick auf die zahlreichen Marktverwerfungen entscheidend, dass wir neben dem Zinsgeschäft auch das Provisionsgeschäft weiter stärken und die Skalierbarkeit sowie Flexibilität unseres Betriebsmodells ausbauen. Wir glauben an den Wirtschaftsstandort Deutschland und brauchen am Bankenmarkt politische Stabilität, Innovationsbereitschaft sowie wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen für weiteres Wachstum.“

Privatkundengeschäft: KI-Support im Kundenservice implementiert und Profitabilität gesteigert

Im Segment Privatkunden betreut die DKB derzeit rund 5,8 Millionen Kunden und ist weiterhin Marktführer bei den Girokonten im Direktbankbereich. Das Forderungsvolumen im Segment Privatkunden ist im Vergleich zum 31. Dezember 2023 von 20,9 Mrd. EUR auf 24,2 Mrd. EUR gestiegen.

Das Aktivgeschäft mit unseren Hauptprodukten Baufinanzierung und Privatdarlehen lag durch eine sich fortsetzende moderate Markterholung mit 5,9 Mrd. EUR Neugeschäft deutlich über dem Vorjahresniveau (Vorjahr: 3,4 Mrd. EUR). Die gestiegene Nachfrage bei Immobilienfinanzierungen und Privatdarlehen wurde besonders durch Vertriebsinitiativen sowie Prozessoptimierungen gefördert.

Ein wesentlicher Fokus lag im Jahr 2024 auf dem Ausbau der digitalen Kreditvergabe und der damit verbundenen Erhöhung des Automatisierungsgrades.

Die gesamte Antragsstrecke der Baufinanzierung ist inzwischen digitalisiert, sodass es deutlich einfacher und schneller geworden ist, eine Baufinanzierung zu beantragen. Das Neugeschäftsvolumen bei Baufinanzierungen liegt im Berichtsjahr bei 3,4 Mrd. EUR (2023: 2,0 Mrd. EUR) und konnte um 70 % gesteigert werden. Das Neugeschäft bei Privatdarlehen konnte auf 2,5 Mrd. EUR (2023: 1,4 Mrd. EUR) erhöht werden.

Auch im Wertpapiergeschäft verzeichnet die DKB ein Wachstum. Der Bestand an Depots belief sich zum 31. Dezember 2024 auf über 810.000, das Gesamtdepotvolumen wuchs auf über 33,3 Mrd. EUR. Zur positiven Entwicklung trug auch unser im vierten Quartal 2023 eingeführtes Broker-Preismodell bei, welches die Provisionserträge stärkte. Wir arbeiten aktuell an einer noch stärkeren strategischen Fokussierung im Wertpapiergeschäft und damit verbundenen neuen Services.

Durch neu eingeführte Kommunikationsflächen innerhalb der DKB-App konnte auch die Aktivität je Depotkund*in gesteigert und Kunden zielgerichteter angesprochen werden. ETFs etablieren sich als zentrale Assetklasse für unsere Kunden. Die DKB bietet dafür ein umfassendes Angebot für den langfristigen Vermögensaufbau.

Um Kundenanfragen schnell und direkt zu beantworten, hat die DKB vor Kurzem einen KI-Support gelauncht. Die auf künstlicher Intelligenz basierende Lösung (Generative AI) beantwortet allgemeine Fragen von Kunden im Webbanking und der DKB-App sowie von Nutzern auf dkb.de zu unseren Produkten und Dienstleistungen im Privatkundengeschäft. Sie verfügt über personalisiertes Finanzwissen und soll durch die Beantwortung repetitiver Anliegen den Kundenservice schrittweise entlasten. Damit verbunden ist der Anspruch, durch Einsatz von generativer Künstlicher Intelligenz (GenAI) im direkten Kundenkontakt einen exzellenten Kundenservice anzubieten, der unseren Kunden zugleich die Interaktion mit neuesten Technologien erlaubt. So wird ein nahtloses und interaktives Kundenerlebnis geschaffen, welches sich von üblichen “Chatbots” mit Blick auf die Interaktionsqualität stark unterscheidet.

Geschäftskunden: Positive Ergebnisentwicklung im Geschäftskundenbereich profitiert vor allem von der Energiewende

Die Kreditvergabe ist 2024 in allen Kundengruppen gewachsen. Die Wachstumsdynamiken waren aufgrund unterschiedlicher Marktbedingungen in den Branchen differenziert.

Darüber hinaus wurden im Geschäftsjahr 2024 die Grundlagen für eine schnellere und optimierte Kreditzusage an unsere Geschäftskunden gelegt. Die begonnenen Optimierungen werden 2025 fokussiert weiterverfolgt und die ersten Ergebnisse spürbar. Dazu gehören sowohl interne Optimierungen von Arbeitsabläufen als auch Vereinfachungen für die Kunden (Überprüfung von Finanzierungskriterien, Überarbeitung von Besicherungskonzepten) und der Aufbau weiterer digitaler Kundenschnittstellen.

Insbesondere die Kundengruppe New Energies war – gestützt durch sehr gute Rahmenbedingungen für die Erzeugung von Erneuerbarer Energie 2024 – das Zugpferd der Kreditvergabe und machte den wesentlichsten Anteil des Gesamtwachstums im Geschäftskundenbereich aus.

Die DKB rechnet auch für die nächsten Jahre mit einer weiterhin starken Kreditnachfrage für Erneuerbare Energien. Mit unserem überarbeiteten Sustainable Lending Framework haben wir nachhaltige Finanzierungskriterien etabliert, die unserem Anspruch als Transformationsbegleiter der deutschen Wirtschaft noch gerechter werden.

Im Geschäftsjahr 2024 konnten wir das Forderungsvolumen in unserer Kundengruppe New Energies insgesamt zum Jahresende auf 12,6 Mrd. EUR (Vorjahr: 10,7 Mrd. EUR) weiter ausbauen. Die Kundeneinlagen belaufen sich auf 2,2 Mrd. EUR (Vorjahr: 2,2 Mrd. EUR).

In der Kundengruppe Energie und Versorgung entwickelte sich das Kreditgeschäft weiterhin positiv, trotz beachtlicher Herausforderungen, wie z. B. die Diskussionen um das künftige Strommarktdesign, Gesetzgebungen und Novellen zur Wärmeversorgung, die Netzregulierung sowie die öffentliche Förderung des Transformationsprozesses.

Die Kundengruppe ist geprägt von starkem Wettbewerb und erzielte dennoch ein deutliches Wachstum im Kreditvolumen. Der Ausbau der Stromverteilnetze und die Dekarbonisierung der Wärme sowie der Ausbau der erneuerbaren Energien tragen in den kommunalen Ver- und Entsorgungsunternehmen zu einem erhöhten Investitionsbedarf bei.

Das Forderungsvolumen der Kundengruppe Energie und Versorgung belief sich per 31. Dezember 2024 auf 10,3 Mrd. EUR (31. Dezember 2023: 9,8 Mrd. EUR).

Das Einlagenvolumen belief sich auf 1,2 Mrd. EUR (Vorjahr: 1,3 Mrd. EUR).

Die Finanzierung der Wohnungswirtschaft gehört seit Gründung der DKB zu den Schwerpunkten. Die Kreditvergabe in diesem Segment ist 2024 gewachsen.

Der Zielkonflikt der Branche besteht weiterhin: einerseits die nachhaltige Transformation des Gebäudebestands voranzutreiben, was immense Investitionen erfordert, und andererseits das Angebot bezahlbaren Wohnraums nicht nur zu erhalten, sondern auszuweiten.

Darüber hinaus haben wir 2024 erstmalig Finanzierungen mit dem DKB Social Loan Label ausgezeichnet und damit bestätigt, dass diese Finanzierungen den im Sustainable Lending Framework der DKB AG festgelegten Kriterien für Social Loans entsprechen.

Während das Darlehensneugeschäft gegenüber 2023 auf vergleichbarem Niveau blieb, lag das Wachstum des Forderungsvolumens der Kundengruppe Wohnen mit +0,7 Mrd. EUR erwartungsgemäß spürbar unter dem Vorjahr (2023: +1,0 Mrd. EUR). Die Kundenforderungen zum 31. Dezember 2024 betragen somit 28,6 Mrd. EUR.

Das Einlagenvolumen blieb mit 2,0 Mrd. EUR stabil (Vorjahr: 1,9 Mrd. EUR).

Weitere Kundengruppen sind im Geschäftsbericht abrufbar.

DKB stärkt Vorreiterrolle im Bereich Nachhaltigkeit mit freiwilliger CSRD-Berichterstattung und einer neuen ESG-Portfoliosteuerung

Die DKB baut darüber hinaus ihre Position als nachhaltigste Bank unter den Top-20-Banken (nach Bilanzsumme) in Deutschland weiter aus. Um die Steuerung und das Monitoring unserer Nachhaltigkeitsaktivitäten im Kerngeschäft zu systematisieren, wurde 2024 die ESG-Portfoliosteuerung signifikant weiterentwickelt.

Darüber hinaus wurde die CSRD-Berichtspflicht freiwillig, trotz ungeklärter gesetzlicher Grundlage, in den aktuellen Geschäftsbericht in Form des Nachhaltigkeitsberichtes aufgenommen. Darin sind transparent alle Nachhaltigkeitsmaßnahmen der DKB aufbereitet.

Mit einem Kreditvolumen von knapp 17 Mrd. EUR ist die DKB die größte Finanzierin von Erneuerbare-Energien-Anlagen in Deutschland. Diese Position wollen wir weiter ausbauen. Von 2023 bis Jahresende 2027 ist es unser Ziel, 14 Gigawatt (GW) an neu installierter Leistung im Bereich Wind-, Solar- und Biogasanlagen zu finanzieren.

Im Zuge der Aktualisierung unseres Sustainable Lending Frameworks im Jahr 2024 wurden Biodiversitätskriterien u. a. unter dem Fokusthema „Well-Being‘ für Arten und Ökosysteme“ aufgenommen. Darüber hinaus ist die DKB als erste deutsche Bank der Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF) beigetreten.

Link zum Geschäftsbericht & Kennzahlenübersicht hier