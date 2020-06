Condor Leben mit erfolgreichem Jahr 2019 und gutem Start ins Jahr 2020 

Die Condor Lebensversicherungs-AG hat das Jahr 2019 erfolgreich abgeschlossen und ist gut in das Jahr 2020 gestartet. Die Beitragssumme im Neugeschäft erhöhte sich im Jahr 2019 von 486 Millionen Euro auf 639 Millionen Euro – was einem Anstieg von rund 31 Prozent entspricht. „Wir waren im Neugeschäft sehr erfolgreich und haben unsere internen Planungen übertroffen“, betonte Vertriebsvorstand Dr. Ulrich Hilp.

Die gebuchten Bruttobeiträge der Condor Lebensversicherungs-AG sanken 2019 wie von Condor erwartet um 9 Prozent auf 268 Millionen Euro. „Für ein profitables und nachhaltiges Wachstum haben wir uns ganz bewusst auf laufende Beiträge konzentriert“, erläuterte Hilp. „Die Condor Leben setzt auch künftig auf Einmalbeiträge, der Beitragsmix verschiebt sich durch unsere erfolgreiche neue Strategie jedoch in Richtung laufende Beiträge.“

Der Neubeitrag belief sich 2019 auf 73 Millionen Euro, davon entfielen auf laufende Beiträge 24 Millionen Euro (ein Plus von 43 Prozent) und auf Einmalbeiträge 49 Millionen Euro. Den größten Anteil am Wachstum der laufenden Beiträge im Neugeschäft 2019 hatten die zum Juli 2019 überarbeitete Fondspolice sowie die neue Berufsunfähigkeitsversicherung mit einer einzigartigen Teilzeitklausel. „Die neue Fondspolice und die neue BU-Versicherung kommen bei den Kunden sehr gut an und werden auch dieses Jahr zu den Wachstumstreibern gehören“, sagte Ulrike Taube, die im Condor-Vorstand die Produktentwicklung verantwortet.

Wachstum im Neugeschäft setzt sich 2020 fort

Das Wachstum im Neugeschäft setzte sich auch 2020 fort und bescherte der Condor Lebensversicherung einen sehr guten Jahresstart. Die Beitragssumme stieg im ersten Quartal um rund 50 Prozent auf 184 Millionen Euro (Vorjahresquartal: 123 Millionen Euro). Die gebuchten Beiträge kletterten um knapp 30 Prozent auf 77 Millionen Euro. „Wie sich das Geschäft im Rest des Jahres entwickeln wird, lässt sich aufgrund der Corona-Pandemie schwer vorhersagen“, hob Hilp hervor. „Wir setzen aber auf unsere starken Vertriebspartner, die mit viel Einsatz persönlich und digital für ihre Kunden da sind.“

(Condor Versicherungen)