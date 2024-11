CONDA: Whitelabel-Lösung ermöglicht FC St. Pauli einzigartige Finanzierung

Die erste Genossenschaft im deutschen Profifußball! Das Projekt wird als White-Label-Lösung durchgeführt, bei der CONDA die Plattformtechnologie hinter dem Eigenvertrieb der Genossenschaft bereitstellt. Ziel ist es, 30 Millionen Euro zu mobilisieren, um die finanziellen Vorhaben des Profifußballvereins zu fördern. Seit Beginn des Projektes wurden über elf Millionen Euro eingesammelt. ​​​​​​​Das beschaffte Kapital soll den FC St. Pauli und die Gemeinschaft rund um den Verein stärken – ein Modell, das für den Profifußball wegweisend sein wird.

Am Sonntag, dem 10. November, startete die Zeichnungsphase für die Genossenschaftsanteile der FCSP eG. Mitglieder, Fans und Interessierte des FC St. Pauli können ab sofort Anteile an der eigens zu diesem Zweck gegründeten Genossenschaft erwerben. Das Ziel des Projekts ist es, die Mehrheit am traditionsreichen Millerntor-Stadion zu erwerben und ein starkes Signal gegen Großinvestoren und den Ausverkauf des Fußballs zu setzen.

Ein demokratisches Finanzierungsmodell für eine nachhaltige Zukunft

„Wir sind stolz, dem FC St. Pauli als Plattformdienstleister mit unserer Whitelabel-Infrastruktur zur Seite zu stehen,“ erklärt Dirk Littig, Geschäftsführer von CONDA. „Dieses Projekt ist ein Paradebeispiel dafür, wie durch unsere digitale Infrastruktur eine ganz neue Community von Investor:innen erreicht werden kann. Es zeigt, dass alternative Finanzierungsformen für Vereine und Communities machbar und erfolgreich sind. Gemeinsam mit St. Pauli setzen wir neue Maßstäbe im Sportfinanzierungssektor.“ Mit einem Beitrag von 850 Euro können Fans, Unterstützer und Freunde des FC St. Pauli einen Anteil an der FCSP eG erwerben und Miteigentümer des Millerntor-Stadions werden.

CONDA als Plattform für innovative Unternehmen und Organisationen

Mit ihren Whitelabel-Lösungen bietet CONDA Unternehmen die Möglichkeit, ihre eigene digitale Plattform im individuellen Corporate Design zu gestalten. Verfügen diese Unternehmen über die erforderlichen regulatorischen Genehmigungen, können sie die Plattform eigenständig betreiben, während CONDA die technische Umsetzung sicherstellt. Die CONDA-Plattform richtet sich generell an Unternehmen und Organisationen, die alternative Finanzierungsmöglichkeiten suchen – ein Bedarf, der angesichts der zunehmenden Herausforderungen bei der Vergabe traditioneller Bankkredite immer relevanter wird.

Fan-Finanzierung als Mittel zur Stärkung der Gemeinschaft und Vereinsstruktur

Mit der FCSP eG setzt CONDA technologisch nun einen der ersten innovativen Fußball-Fan-Finanzierungs-Vorhaben in Deutschland um. Dies zeigt eindrucksvoll, wie Sportvereine die Macht zurück in die Hände der Fans legen können. „Dank der Whitelabel-Technologie von CONDA können wir unseren Fans die Möglichkeit geben, sich aktiv und direkt über einen Beitritt zur FCSP eG an der Zukunft des FC St. Pauli zu beteiligen. Dieses Modell schafft eine starke Verbindung zur Gemeinschaft und fördet eine partizipative Struktur, auf die wir stolz sein können“, erklärt Andreas Borcherding, Vorstand der FCSP eG.

Bürokratieentlastungsgesetz erleichtert digitale Abwicklung für Genossenschaften ab 2025

Ab dem 1. Januar 2025 tritt in Deutschland das neue Bürokratieentlastungsgesetz IV in Kraft, das den bürokratischen Aufwand für Genossenschaften erheblich reduziert und digitale Abwicklungen vereinfacht. Dies ermöglicht Genossenschaften, wie der neu gegründeten FCSP eG, eine noch effizientere Verwaltung und einen schnelleren Zugang zu digitalen Plattformen wie CONDA. Mit dieser Gesetzesänderung wird das Genossenschaftsmodell attraktiver und zugänglicher, sodass Projekte noch flexibler finanziert und betreut werden können – ein bedeutender Schritt in Richtung Digitalisierung und Vereinfachung in der deutschen Unternehmenslandschaft.

