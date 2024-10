Boutiquen Awards 2024

Am 10. Oktober 2024 fand die prestigeträchtige Verleihung der Boutiquen Awards bereits zum vierten Mal statt, diesmal im historischen Jügelhaus in Frankfurt am Main. Mit über 300 Teilnehmern aus der gesamten Fondsbranche war die Veranstaltung ein voller Erfolg und bestätigte die wachsende Bedeutung dieser Auszeichnungen für unabhängige Assetmanager.

Auch in diesem Jahr wurden in insgesamt in zehn Kategorien Preise verliehen, darunter Aktien, Renten, Multi-Asset-Strategien (defensiv, ausgewogen, offensiv), Liquid Alternatives, Top Innovation, Best Newcomer, Anlegerkommunikation und Nachhaltigkeit.

Besonders hervorgehoben wurde dieses Jahr die Verleihung eines neuen Sonderpreises: Die Auszeichnung zur „Fondsboutiquen-Persönlichkeit“ ehrte eine herausragende Persönlichkeit, die sich durch besonderen Einsatz und Innovation in der Branche auszeichnete.

Die Awards sind speziell auf Investmentfonds kleiner, unabhängiger Assetmanager zugeschnitten, die nicht nur durch ihre außergewöhnliche Wertentwicklung, sondern auch durch ihre kreativen und benchmarkunabhängigen Strategien glänzen. Die prämierten Fondsboutiquen hatten sich in einem umfangreichen Bewertungsverfahren von ihren Mitbewerbern abgehoben und überzeugten durch ihren unternehmerischen Geist.

Die Veranstaltung bot auch in diesem Jahr eine Bühne, um die Leistungen von Fondsboutiquen ins Rampenlicht zu rücken und deren Bedeutung für die Branche zu unterstreichen. Die Verleihung trägt dazu bei, diese Manager und ihre innovativen Ansätze sichtbarer zu machen und die Vielfalt der Fondslandschaft zu fördern.

𝐷𝑖𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑖𝑠𝑣𝑒𝑟𝑙𝑒𝑖ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑤𝑎𝑟 𝑒𝑖𝑛 ℎ𝑒𝑟𝑎𝑢𝑠𝑟𝑎𝑔𝑒𝑛𝑑𝑒𝑠 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡, 𝑏𝑒𝑖 𝑑𝑒𝑚 𝑑𝑖𝑒 𝑓𝑜𝑙𝑔𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎̈𝑔𝑒𝑟 𝑎𝑢𝑠𝑔𝑒𝑧𝑒𝑖𝑐ℎ𝑛𝑒𝑡 𝑤𝑢𝑟𝑑𝑒𝑛:

𝐏𝐫𝐞𝐢𝐬𝐯𝐞𝐫𝐠𝐚𝐛𝐞 𝐚𝐧 𝐝𝐞𝐧 𝐣𝐞𝐰𝐞𝐢𝐥𝐢𝐠𝐞𝐧 𝐅𝐨𝐧𝐝𝐬

𝗞𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿𝗶𝗲 𝗔𝗸𝘁𝗶𝗲𝗻: MYRA US Equity Funds (ALPS Family Office)

𝗞𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿𝗶𝗲 𝗥𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻: nordIX European Consumer Credit Fonds (nordIX AG)

𝗞𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿𝗶𝗲 𝗠𝘂𝗹𝘁𝗶 𝗔𝘀𝘀𝗲𝘁 𝗱𝗲𝗳𝗲𝗻𝘀𝗶𝘃: PSV Konservativ ESG (PSV Fondsberatung GmbH)

𝗞𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿𝗶𝗲 𝗠𝘂𝗹𝘁𝗶 𝗔𝘀𝘀𝗲𝘁 𝗮𝘂𝘀𝗴𝗲𝘄𝗼𝗴𝗲𝗻: Oberbanscheidt Global Flexibel UI (Oberbanscheidt & Cie. Vermögensverwaltungs GmbH)

𝗞𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿𝗶𝗲 𝗠𝘂𝗹𝘁𝗶 𝗔𝘀𝘀𝗲𝘁 𝗼𝗳𝗳𝗲𝗻𝘀𝗶𝘃: GAP Portfolio UI (GAP Vermögensverwaltung GmbH)

𝗞𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿𝗶𝗲 𝗟𝗶𝗾𝘂𝗶𝗱 𝗔𝗹𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲𝘀: Athena UI (LeanVal Asset Management AG)

𝗞𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿𝗶𝗲 𝗧𝗼𝗽 𝗜𝗻𝗻𝗼𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻: neXDos US Buyout Style (neXDos GmbH)

𝐏𝐫𝐞𝐢𝐬𝐯𝐞𝐫𝐠𝐚𝐛𝐞 𝐚𝐧 𝐝𝐢𝐞 𝐣𝐞𝐰𝐞𝐢𝐥𝐢𝐠𝐞 𝐆𝐞𝐬𝐞𝐥𝐥𝐬𝐜𝐡𝐚𝐟𝐭

𝐊𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐢𝐞 𝐁𝐞𝐬𝐭 𝐍𝐞𝐰𝐜𝐨𝐦𝐞𝐫: Köhn & Kerkhoff GmbH

𝐊𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐢𝐞 𝐀𝐧𝐥𝐞𝐠𝐞𝐫𝐤𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐤𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: Wagner & Florack AG

𝐊𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐢𝐞 𝐍𝐚𝐜𝐡𝐡𝐚𝐥𝐭𝐢𝐠𝐤𝐞𝐢𝐭: avesco Sustainable Finance AG

𝐒𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫𝐩𝐫𝐞𝐢𝐬 𝐝𝐞𝐫 𝐉𝐮𝐫𝐲

𝗞𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿𝗶𝗲 𝗙𝗼𝗻𝗱𝘀𝗯𝗼𝘂𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲𝗻-𝗣𝗲𝗿𝘀𝗼̈𝗻𝗹𝗶𝗰𝗵𝗸𝗲𝗶𝘁: Eckhard Sauren

Der Termin für die nächste Verleihung der Boutiquen Awards steht bereits fest: Am 9. Oktober 2025 wird die Veranstaltung erneut ein Höhepunkt der Fondsbranche sein.

„Es war mir eine große Freude, Sie an jenem Abend zum vierten Boutiquen Award im Jügelhaus in Frankfurt zu begrüßen. Der historische Veranstaltungsort bot den idealen Rahmen für unser Event. In diesem großartigen Ambiente feierten wir die innovativsten und erfolgreichsten Boutiquen-Fonds, die sich durch ihre kreativen und nachhaltigen Anlagestrategien von der Konkurrenz abhoben. Das sich all jene, die in diesem spezialisierten Marktsegment mit außergewöhnlichem Fachwissen und großem Engagement überzeugten, hier gemeinsam versammelten, wertschätze ich sehr und es war mir ein großes Vergnügen mit Ihnen ihre herausragenden Leistungen zu feiern“, sagte Isabelle Hägewald, Mein Geld Medien Gruppe, abschließend.

