Boomer-Soli für ruheständler

Was als solidarischer Beitrag der geburtenstarken Jahrgänge verkauft wird, ist bei genauerem Hinsehen ein weiterer Griff in die Taschen derjenigen, die Verantwortung übernommen haben. Und wieder zeigt sich: Vertrauen in langfristige Zusagen wird enttäuscht.

Initiiert wurde die Idee vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) unter Prof. Marcel Fratzscher, einem wirtschaftspolitischen Berater mit Nähe zur SPD. Er plädiert für eine stärkere finanzielle Beteiligung der Babyboomer-Generation an der Rentenfinanzierung – über die gesetzliche Rente hinaus.

Wer zahlt – und was wird belastet?

Der Vorschlag sieht vor, dass alle Arten von Alterseinkünften – also nicht nur gesetzliche Renten, sondern auch Betriebsrenten, private Altersvorsorge, Mieteinnahmen, Kapitalerträge und Pensionen – zur Finanzierung herangezogen werden. Dabei stehen Freibeträge von nur etwa 1.048 Euro im Monat im Raum.

Die geplante Abgabe würde nicht nur Vermögende betreffen, sondern auch große Teile der Mittelschicht – unabhängig davon, ob Altersvorsorge durch Erwerbsarbeit, Kapitalanlage oder Immobilienerwerb aufgebaut wurde.

Fehlende Verlässlichkeit – wachsendes Misstrauen

Der Boomer-Soli steht in einer Reihe von Maßnahmen, die das Vertrauen in staatliche Versprechen nachhaltig erschüttern. Immer wieder zeigt sich: Wer vorausschauend plant, Vermögen bildet oder sich auf politische Aussagen verlässt, sieht sich später mit Sonderabgaben, Steuererhöhungen oder nachträglichen Belastungen konfrontiert.

Das ist mehr als ein finanzpolitisches Problem – es ist ein Vertrauensbruch. Warum sollte die junge Generation heute für das Alter sparen, wenn sie sieht, wie mit denen umgegangen wird, die es bereits getan haben?

Die Idee, dass die „starken Jahrgänge“ einen Beitrag zur Stabilisierung des Rentensystems leisten, mag auf den ersten Blick solidarisch erscheinen. Doch in der geplanten Form ist der Boomer-Soli nichts anderes als eine pauschale Strafsteuer auf Lebensleistung – unabhängig davon, ob jemand tatsächlich wohlhabend ist oder schlicht durch Fleiß und Sparsamkeit zu einem kleinen Vermögen gekommen ist.

Er trifft flächendeckend all jene, die dem Staat einst vertraut und privat vorgesorgt haben. Eine echte Rentenreform bleibt aus – stattdessen folgt die nächste Umverteilung, ohne Rücksicht auf langfristige Konsequenzen.

Wer staatlichen Empfehlungen gefolgt ist – sei es durch den Aufbau privater Rücklagen, Immobilienbesitz oder Altersvorsorgeprodukte – sieht sich nun nachträglich zur Zielscheibe fiskalischer Umverteilung gemacht. Statt Planungssicherheit bietet der Staat politisch motivierte Rückwirkung – abhängig von Haushaltslage und Opportunität. Diese Form der Rückwirkung ist nicht nur ungerecht – sie ist ein Angriff auf Vertrauen und Planbarkeit. Sie stellt die Frage: Welche Versprechen sind morgen noch gültig?

Keine Gerechtigkeit ohne Berechenbarkeit

Der Boomer-Soli ist kein Instrument für mehr Gerechtigkeit, sondern ein Ausdruck politischer Ratlosigkeit und erschüttert das Grundvertrauen in Eigentum und Eigenverantwortung.

Gerade jene, die nicht auf staatliche Hilfe angewiesen sein wollten, werden zur Finanzierung eines Systems herangezogen, dessen Strukturen seit Jahrzehnten unangetastet geblieben sind. Das Resultat ist keine soziale Balance, sondern ein Signal: Eigenverantwortung lohnt sich nicht mehr und wer sich auf Regeln verlässt, hat das Nachsehen, sobald sich die Mehrheitsverhältnisse ändern.

Vermögensschutz durch strategische Gestaltung

Für vermögende Privatpersonen bestehen jedoch rechtssichere Möglichkeiten, Kapitalanlagen strukturiert und geschützt zu halten – etwa durch internationale Modelle wie Liechtensteiner Wealth-Policen. Diese bieten:

Schutz vor politischen und steuerlichen Zugriffen

Steuerlich planbare Gestaltung bei Kapitalanlagen

Hohe Flexibilität im Vermögens- und Nachlassmanagement

und potenziell Schutz vor dem Boomer-Soli

Liechtensteiner Wealth-Policen verbinden Vermögensschutz mit internationaler Nachlassplanung.

Fazit

Der Boomer-Soli steht exemplarisch für eine neue Richtung in der Sozial- und Finanzpolitik: Einkommensstarke Senioren aller Versorgungssysteme sollen stärker zur Kasse gebeten werden – unabhängig davon, wie sie ihren Ruhestand finanziert haben. Wer rechtzeitig handelt, kann sein Vermögen dennoch schützen – legal, transparent und wirksam.

