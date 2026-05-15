Börsen zwischen Geopolitik und Berichtssaison

Der anhaltende Iran-Konflikt sorgt weiter für erhebliche Unsicherheit an den internationalen Finanz- und Rohstoffmärkten. Besonders sensibel reagieren die Energiemärkte: Der Ölpreis (Brent) schwankte stark und notiert aktuell um 100 US-Dollar je Barrel. Steigende Energiepreise schüren weltweit die Sorge vor einer wirtschaftlichen Abschwächung; in Europa rückt das Szenario einer Stagflation in den Fokus. Sichtbar ist das auch an den Risikoprämien an den Anleihemärkten.

Aktien robust, Gold volatil: Märkte reagieren auf jedes Signal

Gleichzeitig bleibt die Geldpolitik abwartend: Trotz wieder anziehender Inflationsraten haben EZB und Fed die Leitzinsen unverändert belassen. In diesem Umfeld reagieren die Kapitalmärkte empfindlich auf jede neue Nachricht. Aktienindizes konnten zwischenzeitlich zulegen, gaben zuletzt jedoch infolge neuer Eskalationssignale wieder nach. Auch der Edelmetallmarkt zeigte sich volatil: Gold schwankte deutlich, getragen und gebremst zugleich von den Zinserwartungen.

Beratung braucht Einordnung: Service-Manufaktur entlastet Vermittler

Für Vermittler und Finanzprofis steigt damit der Druck, Kundenportfolios nicht nur zu beobachten, sondern nachvollziehbar zu begründen und sauber zu dokumentieren. Genau hier setzt die BCA AG gemeinsam mit der BfV Bank für Vermögen AG an: als Servicemanufaktur, die Investment-Know-how, digitale Prozesskompetenz und persönliche Unterstützung verbindet – mit dem Ziel, Marktbewegungen einzuordnen, Risiken professionell zu steuern und Beratung rechtssicher zu machen. Dazu gehören Investment Research und Publikationen, digitale Infrastruktur wie die Vermittlerplattform DIVA sowie Werkzeuge für institutionell gedachte Portfolioarbeit wie der DIVA Portfolio Builder.

„Die Märkte reagieren derzeit extrem sensibel auf jede neue Entwicklung im Nahen Osten. Solange die Gefahr neuer Eskalationen bestehe, dürfte die Nervosität hoch bleiben. In dieser Situation tun Anleger gut daran, am Ball zu bleiben und den Rat von Beratern einzuholen“, sagt Dr. Frank Ulbricht, Vorstand der BCA AG und Vorstandsvorsitzender der BfV Bank für Vermögen AG.

Der vollständige InvestmentRadar 05/2026 mit detaillierten Analysen und Fondsempfehlungen steht kostenlos unter BfV_Investment Radar Mai 2026 zur Verfügung.