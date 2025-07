Börse Stuttgart verlängert Handelszeit

Diese Wertpapiere sind am deutschen Börsenplatz der Boerse Stuttgart Group ab sofort von 7:30 bis 22 Uhr handelbar. Damit beginnt der Handel eine halbe Stunde früher als bisher, bei Anleihen endet er zudem vier Stunden später. Morgens und abends steht Privatanlegern dabei die hohe Handelsqualität der Börse Stuttgart zur Verfügung.

„Mit der Handelszeitverlängerung eröffnen wir Privatanlegern zusätzliche Handelsgelegenheiten und noch mehr Flexibilität für ihre Investments. Schon bisher wurde der Frühhandel ab 8 Uhr in Stuttgart rege genutzt“, sagt Peter Smolny, Leiter des Handels mit Aktien, Anleihen und Fonds an der Börse Stuttgart: „Bei Anleihen sind wir Marktführer im börslichen Handel in Deutschland und bieten nun auch am Abend höchste Liquidität und Ausführungsqualität. Privatanleger haben so bis 22 Uhr die Möglichkeit, im Bondhandel auf Entwicklungen an den US-Märkten einzugehen.“

