BNP Paribas Cardif schließt Erwerb von AXA Investment Managers ab

Diese am 1. August 2024 angekündigte Transaktion wird es der BNP Paribas Gruppe ermöglichen, eine führende europäische Vermögensverwaltungsplattform mit einem von ihren Kunden verwalteten Vermögen von über 1,5 Billionen Euro zu schaffen. Damit wird die Gruppe zum europäischen Marktführer bei der Verwaltung langfristiger Spareinlagen für Versicherer und Pensionsfonds mit einem Volumen von rund 850 Mrd. EUR, mit dem Ziel, europäischer Marktführer bei der Sammlung von Fonds für private Vermögensanlagen zu werden und sich unter den wichtigsten Anbietern von ETFs in Europa zu positionieren. Diese Tätigkeit ist auch Teil des Kernauftrags der Gruppe, die Wirtschaft durch die Mobilisierung von Ersparnissen zur Finanzierung zukunftsorientierter Projekte im besten Interesse ihrer Kunden zu unterstützen.

Durch die Kombination der Expertise von AXA IM, BNP Paribas Asset Management und BNP Paribas REIM wird diese neue Plattform über eine breite Palette traditioneller und alternativer Anlagen, ein erweitertes globales Vertriebsnetz, verbesserte Innovationsfähigkeiten und ein umfassenderes Angebot an verantwortungsbewussten Anlagen verfügen. Sie wird von der Marktposition und dem Fachwissen von AXA IM Alts im Bereich der Privatvermögen profitieren, die für institutionelle und private Kunden wichtige Wachstumstreiber sind, sowie vom Know-how von AXA IM in der langfristigen Vermögensverwaltung für Versicherungen und Pensionen. In diesem Zusammenhang wird BNP Paribas Cardif die Kapazitäten dieser Plattform für die Verwaltung eines Großteils seiner Vermögenswerte, insbesondere seiner allgemeinen Fonds, nutzen.

Die Gründung dieser neuen Plattform stellt einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung und dem Wachstum des Geschäftsbereichs IPS dar. Sie wird in enger Zusammenarbeit mit den Geschäftsbereichen CPBS und CIB in vollem Umfang vom integrierten Modell von BNP Paribas profitieren, insbesondere im Rahmen des „Originate to distribute“-Ansatzes.

„Diese Übernahme ist ein wichtiger Moment für die gesamte BNP Paribas Gruppe. Wir freuen uns, die Teams von AXA IM willkommen zu heißen, die in der BNP Paribas Gruppe eine starke Kultur des Kundenservice sowie ehrgeizige Wachstums- und Innovationsaussichten vorfinden werden. Es handelt sich um Teams mit anerkanntem und komplementärem Fachwissen, die gemeinsam ein europäisches Industrieprojekt aufbauen werden, um unsere Kunden besser bedienen zu können. Ich habe volles Vertrauen in die Fähigkeit der Managementteams unserer Vermögensverwaltungsaktivitäten, das Geschäft auszubauen und Mehrwert für unsere Kunden und Mitarbeiter zu schaffen“, sagte Jean-Laurent Bonnafé, Direktor und Chief Executive Officer von BNP Paribas.

Es gibt bereits gemeinsame Arbeitsgruppen mit den IM-Teams von AXA, die über eine gemeinsame Roadmap nachdenken und diese entwickeln, insbesondere im Hinblick auf Angebote und Dienstleistungen. Dieser Fahrplan wird den zuständigen Arbeitnehmervertretungen vorgelegt.

Das Projekt der Zusammenlegung der juristischen Einheiten von AXA IM, BNP Paribas AM und BNP Paribas REIM, aus dem die neue, von BNP Paribas Cardif gehaltene Plattform hervorgehen würde, ist derzeit Gegenstand von Konsultationen mit den Arbeitnehmervertretungen.

Sandro Pierri, CEO von BNP Paribas AM, wird die Vermögensverwaltungsaktivitäten der BNP Paribas Gruppe leiten und Marco Morelli, der derzeitige Executive Chairman von AXA IM, wird den Vorsitz der Vermögensverwaltungsaktivitäten der BNP Paribas Gruppe übernehmen.

Aus finanzieller Sicht:

Das Umsatzwachstum der Gruppe bis 2026, einschließlich der Auswirkungen der Transaktion, wird mehr als +5% betragen (CAGR 24-26), mit einem durchschnittlichen jährlichen Kiefereffekt von +1,5 Prozentpunkten.

–

Die Rentabilität des investierten Kapitals (ROIC) wird im dritten Jahr (2028) über 14% und im vierten Jahr (2029) über 20% betragen.

–

Aus aufsichtsrechtlicher Sicht werden die Auswirkungen der Operation auf die CET1-Quote der Gruppe im dritten Quartal 2025 auf etwa -35 Basispunkte geschätzt; die Gespräche mit den Aufsichtsbehörden dauern noch an.

Ein Update über den Fortschritt der Operation wird nach der Veröffentlichung der Ergebnisse des dritten Quartals 2025 gegeben, bevor im ersten Quartal 2026 ein Deep Dive stattfinden wird, der sich auf die Entwicklung der Gruppe einschließlich dieser Operation konzentriert.

+