Black Week: Fünf Tipps für sicheres Onlineshopping

Damit Verbraucher sicher und erfolgreich einkaufen können, haben wir fünf Tipps fürs Onlineshoppimg zusammengestellt:

Computer, Smartphone und Tablet schützen

Sorgen Sie dafür, dass Computer, Smartphone und Tablet sicher sind. Installieren Sie Virenschutz, aktuelle Browserversionen und eine Firewall. Führen Sie alle Updates sofort durch, auch für Apps. Meiden Sie Geräte, deren Sicherheit Sie nicht einschätzen können.

Vor dem Klick Links genau prüfen

Bevor Sie auf einen Link klicken, bewegen Sie den Mauszeiger darüber, ohne zu klicken. So sehen Sie die echte Webadresse. Führt der Link nicht zur erwarteten Seite, seien Sie vorsichtig. Prüfen Sie auch im Shop die Adresszeile im Browser – oft verraten kleine Unterschiede wie Buchstaben oder Zeichen einen gefälschten Shop.

Verschlüsselung im Browser checken

Eine sichere Verbindung erkennen Sie am Vorhängeschloss-Symbol im Browser und an „https://“ am Anfang der Adresse. Doch Achtung: Auch unseriöse Shops können verschlüsseln. Prüfen Sie im Zweifel unbekannte Shops im Internet, lesen Sie Bewertungen und vertrauen Sie nicht jeder Kundenbewertung blind.

Seriöse Shops am Gütesiegel erkennen

Vertrauenswürdige Shops tragen oft bekannte Gütesiegel wie „Trusted Shops“, „EHI-Gepüfter Onlineshop“ oder „TÜV Süd“. Echte Siegel führen per Klick zur Webseite des Ausstellers. Sie können auch auf der Seite des Siegel-Anbieters nach dem Shop suchen. Verbraucherschutzorganisationen wie die Verbraucherzentrale bieten zudem Tools zur Shop-Prüfung, etwa den „Fakeshop-Finder“.

Rückgabefristen und Preise im Blick behalten

Wer am Black Friday Weihnachtsgeschenke kauft, sollte die Umtauschfristen beachten – einige Shops erlauben Rückgaben bis nach Weihnachten. Bewahren Sie Rechnungen auf oder speichern Sie sie digital ab. Im Notfall reicht auch der Kontoauszug als Kaufbeleg.

Schützen Sie sich beim Onlineshopping vor Spontankäufen. Erstellen Sie eine Liste mit Wunschprodukten und legen Sie ein Budget fest. Über Preisvergleichsportale lässt sich die Preisentwicklung prüfen – denn nicht alle Black-Friday-Angebote sind echte Schnäppchen. Manche Händler erhöhen vor Rabattaktionen die Preise, um größere Rabatte vorzutäuschen.

