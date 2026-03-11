Bitcoin und Krypto-ETPs – digitale Assets als neue Anlagechance

Der Markt für digitale Assets entwickelt sich zunehmend zu einem festen Bestandteil der modernen Kapitalmärkte. Auch wenn Kryptowährungen im Vergleich zum gesamten globalen Anlageuniversum noch relativ klein sind, wächst das Interesse von institutionellen und privaten Investoren kontinuierlich. Besonders Bitcoin rückt dabei immer stärker in den Fokus – nicht nur als innovationsgetriebenes Asset, sondern auch als möglicher Diversifikationsbaustein in einem breit aufgestellten Portfolio.

Ein wesentlicher Unterschied zu klassischen Anlageklassen ist das begrenzte Angebot von Bitcoin: Es können maximal 21 Millionen Einheiten existieren. Zudem folgt die Ausgabe neuer Bitcoins einem transparenten, algorithmisch festgelegten Plan. Diese Eigenschaften führen dazu, dass viele Investoren Bitcoin zunehmend als digitale Alternative zu knappen Vermögenswerten betrachten und in ihre strategischen Portfolioüberlegungen einbeziehen.

Parallel dazu wächst die Nachfrage nach einfachen und regulierten Zugängen zu digitalen Assets. Krypto-ETPs ermöglichen es Anlegern, Bitcoin über etablierte Börsen zu handeln und unkompliziert in bestehende Portfolios zu integrieren – ohne sich mit technischen Themen wie Wallets oder Verwahrung befassen zu müssen. Damit verbinden sie die Innovationskraft der Kryptoökonomie mit der Infrastruktur der traditionellen Finanzmärkte.

Als einer der führenden Anbieter von Krypto-ETPs stellt 21Shares Investoren transparente und liquide Investmentlösungen zur Verfügung. Diese ermöglichen institutionellen Investoren, Vermögensverwaltern und Privatanlegern einen effizienten Zugang zu Bitcoin über die gewohnte Wertpapierstruktur.