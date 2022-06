BIT Capital setzt Wachstumskurs fort

Der Berliner Asset Manager BIT Capital setzt sein Wachstum fort und unterstreicht seine Ambitionen mit hochkarätiger Verstärkung im Vertrieb: Seit Juni verantwortet Mathias Müller in der neu geschaffenen Position als Head of Sales Europe den Gesamtvertrieb an Retail-, Wholesale- und institutionelle KundInnen.

Mit dem Ausbau seiner Vertriebskapazitäten wird BIT Capital der steigenden Nachfrage nach zukunftsorientierten Anlagelösungen für das digitale Zeitalter gerecht, insbesondere bei Technologieaktien und Crypto-Assets.

Branchen-Profi

Mathias Müller gilt mit über 20 Jahren Erfahrung im Asset Management als einer der führenden Köpfe der Branche und hatte bereits verschiedene Führungspositionen im Fondsvertrieb inne.

Zuletzt verantwortete er bei Allianz Global Investors (AGI) als Head of Retail / Wholesale Europe den europaweiten Vertrieb an Fondsselektoren – Asset Manager, Wealth Manager und Family Offices – sowie Finanzintermediäre, wie Banken, unabhängige FinanzberaterInnen und Versicherer. Zuvor hatte der Betriebswirt seit September 2012 das deutsche Privatkundengeschäft bei der AGI geleitet.

Zugang zu den weltweit führenden Tech-Unternehmen

Seit seiner Gründung durch Jan Beckers im Jahr 2018 hat sich BIT Capital mit einem verwalteten Vermögen von rund einer Milliarde Euro fest in der DACH-Region als Fondsgesellschaft des digitalen Zeitalters etabliert. Die Fonds von BIT Capital bieten privaten wie professionellen Anlegern Zugang zu den weltweit führenden Tech-Unternehmen. Die Aktienfonds BIT Global Internet Leaders 30 und BIT Global Internet Leaders SICAV-FIS gehörten dabei seit ihrer Auflage immer wieder zu den renditestärksten in Europa.

„Mit Mathias Müller erweitern wir unsere Kompetenz im Vertrieb, um an die bisherige dynamische Entwicklung anzuknüpfen und das Fundament für weiteres Wachstum in Europa zu schaffen. Als einer der führenden Asset-Management-Köpfe im deutschsprachigen Raum ist Mathias nicht nur hervorragend vernetzt, sondern hat auch ein außerordentliches Gespür für die Bedürfnisse und Wünsche der Investoren.

Vor allem aber teilt er unsere Begeisterung für Unternehmertum, Fortschritt und Investments in die Technologien der Zukunft. Daher ist er die optimale Verstärkung für BIT Capital“, sagt BIT Capital Geschäftsführer Marcel Oldenkott.

Technologie- und Crypto-Sektoren immer wichtiger

„Unsere Welt ist mehr denn je im Wandel. Die Technologie- und Crypto-Sektoren prägen unsere Gesellschaft und Wirtschaft zunehmend. Dies hat enormen Einfluss auf die Zukunft der Kapitalanlage“, sagt Mathias Müller.

„Gefragt sind Lösungen, die eine frühzeitige und unkomplizierte Teilhabe am enormen globalen Wachstumspotenzial innovativer Technologien ermöglichen. Hier hat sich BIT Capital innerhalb kurzer Zeit als Vorreiter am Markt etabliert und auch mich mit seiner Erfolgsgeschichte überzeugt. Ich freue mich, jetzt Teil dieses großartigen Teams zu sein und die Erfolgsgeschichte von BIT Capital künftig aktiv mitgestalten zu können.

(BIT Capital)