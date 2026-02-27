Baustart im Segelflieger Quartier Berlin:

Das neue Segelflieger Quartier Berlin nimmt sichtbar Form an: Kurz vor Weihnachten wurden am 15. Dezember 2025 die ersten beiden Baugenehmigungen erteilt. Bereits heute beginnt die BAUWERT AG mit dem Aushub der Baugrube für die beiden ersten Wohngebäude mit den Namen Arthur und Thekla. Damit startet die bauliche Umsetzung eines der derzeit größten Stadtentwicklungsprojekte Berlins, das auf dem historischen Areal des ersten deutschen Motorflugplatzes Deutschlands entstehen wird.

Als erster Projektentwickler auf dem rund 21 Hektar großen Areal setzt die BAUWERT AG damit den Auftakt für das neue Segelflieger Quartier in Berlin-Johannisthal/Adlershof und gibt dem Zukunftsquartier als erstes Unternehmen ein Gesicht.

Erster sichtbarer Schritt für das Quartier

Mit dem Aushub der Baugrube beginnt die Realisierungsphase der beiden Wohngebäude mit insgesamt 182 Mietwohnungen. Die Fertigstellung ist bis Anfang 2028 vorgesehen. Die Projekte Arthur (146 Wohnungen) und Thekla (36 Wohnungen) markieren den Startpunkt für die Entwicklung des Segelflieger Quartiers, in dem bis 2030 rund 1.800 Wohnungen, soziale Infrastruktur sowie umfangreiche Gewerbeflächen entstehen.

Stimmen zum Baustart

Dr. Jürgen Leibfried, Gründer und Vorstand der BAUWERT AG:

„Die Erteilung der Baugenehmigungen kurz vor Weihnachten und der nun erfolgte Baustart sind ein starkes Signal. Nach einer intensiven Planungs- und Genehmigungsphase beginnt nun die sichtbare Umsetzung unserer Vision für das Segelflieger Quartier Berlin. Als erster Projektpartner tragen wir eine besondere Verantwortung, diesem neuen Stadtteil von Beginn an Qualität, Identität und Nachhaltigkeit zu verleihen.“

Daniel Herrmann, Vorstand der BAUWERT AG:

„Der Beginn der Bauarbeiten ist ein zentraler Meilenstein für das Segelflieger Quartier Berlin wie auch für BAUWERT selbst. Hier entsteht ein urbanes Umfeld, das hochwertige Architektur, soziale Vielfalt und ökologische Verantwortung verbindet. Dass BAUWERT als erstes Unternehmen mit der Umsetzung startet, unterstreicht unseren Anspruch, Stadtentwicklung aktiv und verlässlich mitzugestalten. Zugleich ist es das größte Bauvorhaben in der über 40-jährigen Geschichte unseres Unternehmens“.

Christian Gaebler, Senator für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen:

„Ich bin sehr froh, dass wir im Segelflieger Quartier Berlin mit großen Schritten in die Umsetzung gehen. Genau das brauchen die Berlinerinnen und Berliner, die ein neues Zuhause suchen. Erfolgreiche Stadtentwicklung gelingt, wenn alle an einem Strang ziehen und Lösungen finden statt Probleme zu suchen.“

Oliver Igel, Bezirksbürgermeister von Treptow-Köpenick:

„Der Baustart im Segelflieger Quartier Berlin ist ein wichtiges Signal für unseren Bezirk. Mit der Entwicklung entstehen im ersten Bauabschnitt insgesamt 182 dringend benötigte Wohnungen, neue Arbeitsplätze und soziale Infrastruktur. Die Transformation dieses historischen Standorts wird die Attraktivität und Lebensqualität in Treptow-Köpenick nachhaltig stärken.“

Die ersten Neubauten: Arthur und Thekla

Mit dem Baustart fällt der Startschuss für die beiden ersten Gebäude im Segelflieger Quartier:

Arthur (Stefan Forster Architekten):

Ein fünfgeschossiger Neubau mit 146 Mietwohnungen (46–121 m², zwei – fünf Zimmer). Fast alle Wohneinheiten sind barrierefrei, jede Wohnung verfügt über eine Loggia, Terrasse oder einen Balkon sowie eine Einbauküche. Eine Tiefgarage mit 37 Stellplätzen sowie 15 oberirdische Stellplätze ergänzen das Angebot. Mindestens 30 % der Dachfläche wird mit Photovoltaikanlagen ausgestattet, 50 % der Dachfläche wird begrünt. Das DGNB-Vorzertifikat in Gold unterstreicht zusätzlich den hohen Nachhaltigkeitsstandard des Projekts.

Thekla (gmp Architekten):

Ein dreigeschossiger Neubau mit 36 Mietwohnungen (32–90 m², ein – vier Zimmer). Gemeinsam mit der denkmalgeschützten Fliegervilla bildet Thekla ein markantes Ensemble im Herzen des Quartiers. Die Architektur von Thekla wurde mit dem Baukollegium und der Denkmalschutzbehörde abgestimmt, die Architektur nimmt die Kubatur der ehemaligen Halle 7 wieder auf. Jede Einheit verfügt über eine eigene Loggia. Rund 50 % der Wohnungen sind barrierefrei. Auch Thekla wurde bereits mit dem DGNB-Vorzertifikat in Gold ausgezeichnet.

Namensgebung: Erinnerung an Berliner Luftfahrtpioniere

Der Baustart der ersten Gebäudeensembles Arthur und Thekla markiert zugleich den Beginn des Großprojekts Segelflieger Quartier Berlin. Mit der Gebäudebenennung knüpft die BAUWERT AG bewusst an die historische Bedeutung des Standorts an. So sind die ersten Gebäude nach Arthur Müller und seiner Frau Thekla benannt. Arthur Müller war deutscher Unternehmer und Erfinder. Gemeinsam mit dem preußischen Militär entwickelte er Deutschlands ersten kommerziell genutzten Motorflugplatz, der im September 1909 in Johannisthal eröffnet wurde und den Standort zu einem Zentrum technischer Innovation machte.

Daniel Herrmann, Vorstand der BAUWERT AG: „Die Geschichte des Ehepaars Arthur und Thekla Müller steht beispielhaft für jenen Pionier-, Innovations- und Unternehmergeist, der den Standort Johannisthal/Adlershof bis heute prägt – und der auch Leitmotiv für die Entwicklung des neuen Segelflieger Quartiers ist. Als Reminiszenz an die bedeutende Geschichte dieses Ortes werden auch die übrigen fünf BAUWERT-Wohngebäude die Namen großer Pioniere erhalten, die damals in Johannisthal den Motorflug vorantrieben: Orville, Wilbur, Amelie, Ludwig und Parseval.