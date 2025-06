Bankhaus DONNER & REUSCHEL eröffnet neue Büros in Frankfurt

Auf einer Fläche von mehr als 500 Quadratmetern im 29. Stock des Büroturms gibt es Arbeitsplätze für mehr als 20 Mitarbeitende. Die Bank hat damit einen festen Standort in Frankfurt etabliert.

„Wir haben hier ideale Bedingungen und insbesondere kurze Wege in der Branche“, sagte Horst Schmidt, Sprecher des Vorstands von DONNER & REUSCHEL, bei der offiziellen Eröffnung des festen Standorts. „Ich bin sehr froh über diese modernen, großzügigen Räume, mit denen wir auch ein klares Bekenntnis zur Finanzmetropole Frankfurt abgeben. Die Zeichen stehen für uns hier klar auf Wachstum.“ Bislang hatte die Privatbank mit Sitz in Hamburg und München lediglich einige Büros in einem Coworking Space angemietet.

Inhaltlich liegt der Fokus auf dem institutionellen Fixed-Income und Alternatives-Geschäft sowie dem Asset Servicing. „Die repräsentativen Büros und der moderne Handelsraum zeigen unsere Vision und unseren Anspruch. Sie erleichtern uns den Zugang zu Kunden, Marktpartnern und motivierten Mitarbeitenden“, erläutert Holger Leifeld, Bereichsleiter Capital Markets bei DONNER & REUSCHEL.

Zur feierlichen Eröffnung des Büros waren rund 60 geladene Gäste vor Ort. Offiziell begrüßt wurde das Frankfurter Team des Bankhauses von Dr. Alexander Labermeier, Head of Treasury & Asset Management des Hessischen Finanzministerium. Er betonte: „Herzlich willkommen in diesem dynamischen Finanzzentrum. Wir freuen uns, dass Sie mit Ihrem Team von hier aus aktiv an der erfolgreichen Entwicklung der Kapitalmärkte mitwirken.“

Weitere Informationen über das Bankhaus finden Sie hier