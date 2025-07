BaFin setzt sich strategische Ziele für die Jahre bis 2029

Die zehn gleichrangigen Ziele bilden den strategischen Rahmen für die Arbeit der Finanzaufsicht in den kommenden Jahren. „Wir wollen unseren gesetzlichen Auftrag weiterhin wirksam, entschlossen und mit Weitblick erfüllen“, sagte Mark Branson, Präsident der BaFin . „Die Finanzaufsicht setzt sich für ein stabiles und faires Finanzsystem ein, dem die Menschen in Deutschland vertrauen können. Dafür haben wir uns Ziele gesetzt, an denen wir unsere Arbeit auch messen lassen wollen“, erklärte Branson.