Ausverkauf an den Börsen hat viele Anleger kalt erwischt.

„Wir erleben keine normale Kurskorrektur an den Aktienmärkten, sondern eine strukturelle Zäsur. Amerikanische Strafzölle und geldpolitisches Abwarten sind ein toxisches Duo: Sie führen dazu, dass Unternehmen Investitionen verschieben und Verbraucher weniger konsumieren.

Die Märkte preisen nicht nur eine konjunkturelle Abschwächung ein, sondern auch eine Vertrauenskrise in die wirtschaftspolitische Steuerung. Wenn politische Entscheidungen fundamentale Wirtschaftsdaten überlagern, ist es umso wichtiger, nicht emotional zu handeln.

Wer weiter alle Eier in einen Korb legt und sein Geld vornehmlich in Aktien investiert, läuft Gefahr, auch in den kommenden Tagen und Wochen auf dem falschen Fuß erwischt zu werden. Ein breit gestreutes Portfolio über Regionen, Branchen und Anlageklassen hinweg ist aktuell wichtiger denn je.

Diversifikation ist keine Floskel, sondern die erste Verteidigungslinie. Ein einfacher, oft unterschätzter Schutzmechanismus ist der persönliche Anlageplan. Wer weiß, wofür er spart, und wann er das Kapital braucht, kann Kursrückgänge besser einordnen. Geld, das kurzfristig benötigt wird, sollte nicht in Aktien investiert sein.

Wer langfristig investiert, sollte nun auch nicht in Panik verfallen, sondern Disziplin wahren. Gerade wenn die Märkte fallen, fällt antizyklisches Handeln emotional schwer. Gegenbewegungen kündigen sich nicht im Vorfeld an, sondern man muss zu diesen Zeitpunkten investiert sein.

Genau jetzt können Anleger langfristige Qualität günstig aufsammeln. Wir halten an unserer Strategie fest und sichern unser Vermögen – durch gezielte Reduktion von Aktientiteln, Beimischung von Gold, eine verstärkte Euro-Allokation und eine höhere Kassenquote.“

