apoBank mit neuem innovativen Konzept für verantwortungsvolle Vermögensverwaltung

Die apoVV FUTURE der apoBank verbindet aktives Portfoliomanagement und nachhaltige Investmentkriterien mit einem Expertenzirkel, der die nachhaltige Ausrichtung der Vermögensverwaltung unterstützt.

Nachhaltigkeit jenseits gesetzlicher Mindestkriterien

Mit apoVV FUTURE geht die apoBank über ihre bisherige an Nachhaltigkeit orientierte Strategie in der Vermögensverwaltung hinaus. So werden nicht nachhaltige Branchen grundsätzlich ausgeschlossen. Zusätzlich kommt ein selektiver „Best-in-Class“-Ansatz im verbleibenden Anlageuniversum zur Anwendung. Mithilfe präziser quantitativer und qualitativer Analysen wird anschließend jedes Investment sorgfältig auf Einzelbasis ausgewählt.

Mit einem Portfolio von 35 bis 50 Einzeltiteln, darunter u. a. Waste Management und Schneider Electric, investieren Anlegende in Unternehmen, die zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen beitragen. Das Besondere: Ein unabhängiger Expertenzirkel aus renommierten Fachleuten berät das Fondsmanagement, um aktuelle ökologische und gesellschaftliche Entwicklungen zu integrieren.

Der Expertenzirkel bringt wichtige Impulse zu aktuellen Themen, wie dem Einfluss geopolitischer Ereignisse auf Nachhaltigkeitsstrategien, ein. „Nachhaltigkeit ist dynamisch und spiegelt den gesellschaftlichen Wandel wider“, sagt Timo Steinbusch, Leiter Portfoliomanagement der apoBank. „Mit apoVV FUTURE reagieren wir auf aktuelle geopolitische, technische und weltwirtschaftliche Herausforderungen und ermöglichen unseren Kundinnen und Kunden, auch in der Geldanlage entsprechende Prioritäten zu setzen. Denn Nachhaltigkeit bedeutet für uns mehr als die Einhaltung gesetzlicher Kriterien. Es geht darum, verantwortungsvoll zu investieren.“

Selektion auf Einzeltitelbasis

Die Mindestanlagesumme bei der apoVV FUTURE beträgt 50.000 Euro, die jährlichen Gesamtkosten belaufen sich auf 1,6 Prozent. Anlegende profitieren von einem aktiven Portfoliomanagement, das fundierte Aktienanalysen, ESG-Kriterien und positive Marktrendite vereint. In regelmäßigen Berichten wird detailliert über die Wert- und Nachhaltigkeitsentwicklung des Portfolios informiert.

Das Angebot richtet sich primär an die Zielgruppe der apoBank, die Angehörigen der Heilberufe, steht jedoch auch anderen Anlegenden offen, die Wert auf eine gezielte Einzeltitelselektion und die damit verbundene Transparenz legen. Der Vertrieb erfolgt über die bundesweit rund 80 Filialen der apoBank.

Infos hier