André Haag wird Chief Financial Officer und Vorstandsmitglied der BayernLB

André Haag (*1982) wird seine neue Funktion zum 1. Juli 2026 antreten. Die Bestellung steht, wie in diesen Fällen üblich, noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Bankenaufsichtsbehörden. „Wir freuen uns sehr, dass Herr Haag als Chief Financial Officer in den Vorstand der BayernLB eintritt. Er verfügt über eine ausgewiesene fachliche Expertise in komplexen Finanz- und Rechnungslegungsthemen, die er in verschiedenen Bankengruppen erworben hat. Mit seiner langjährigen Führungserfahrung und seinem internationalen Hintergrund sind wir überzeugt, dass er das Vorstandsgremium inhaltlich wie kulturell nachhaltig bereichern wird. Zugleich verjüngen wir mit der Berufung von Herrn Haag unseren Vorstand konsequent weiter“, erklärt Dr. Wolf Schumacher, Aufsichtsratsvorsitzender der BayernLB.

André Haag verfügt über mehr als 23 Jahre Berufserfahrung im nationalen und internationalen Bankgeschäft. Er wechselt von der ASN Bank N.V. (NL), dem viertgrößten Bankkonzern der Niederlande, bei dem er seit 2022 als Vorstandsmitglied und CFO tätig ist. Zuvor war er Vorstandsmitglied und Group CFO der Triodos Bank N.V (NL). Von 2011 bis 2019 bekleidete Herr Haag verschiedene Führungspositionen bei der Deutschen Bank in Deutschland und Luxemburg, darunter die des Country CFO Luxembourg und des Direktors in Regional Finance Germany. Von 2016 bis 2019 war er Mitglied der Geschäftsleitung und CFO der Deutsche Holdings Luxembourg S.à.r.l. (LU). Davor war Herr Haag in leitenden Positionen in der Finanzberatung tätig, unter anderem bei Ernst & Young, der PA Consulting Group und IBM Financial Consulting.

Das künftige Vorstandsgremium der BayernLB unter dem Vorsitz von CEO Stephan Winkelmeier setzt sich damit wie folgt zusammen: André Haag (CFO ab 1. Juli 2026), Dr. Claudia Süssenbacher (CRO voraussichtlich ab 1. Oktober 2026), Zia Hoshyarzai (COO & CIO, seit 1. April 2026 ordentliches Vorstandsmitglied) sowie die langjährigen Vertriebsvorstände Gero Bergmann und Johannes Anschott.