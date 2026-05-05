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Aktienrallye mit Fundament – der Zug ist noch nicht abgefahren

Eine kommentierende Analyse von Clemens Berendt, Lead Portfoliomanager der apoBank

die internationalen Aktienmärkte haben sich in den vergangenen Wochen spürbar erholt – teils bis auf Niveaus vor den jüngsten geopolitischen Verwerfungen. Gleichzeitig hat sich das Bewertungsniveau abgekühlt, während die laufende Berichtssaison insbesondere in den USA robuste Fundamentaldaten liefert. Clemens Berendt, Lead Portfoliomanager der apoBank, teilt dazu mit:

„Die großen Aktienindizes haben ihre Vorkrisenniveaus vielerorts wieder erreicht, in den USA sogar überschritten.
Das zeigt die Stabilität der Märkte in einem Umfeld, das weiterhin von Unsicherheit geprägt ist.
Parallel dazu haben sich die Bewertungen spürbar normalisiert:
In den USA ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 23 auf etwa 21 zurückgekommen und bietet damit wieder eine solider begründete Ausgangsbasis.

In Europa zeigt sich ein ähnliches Bild

Bewertungen sind von etwa 16 auf rund 15 gefallen, während die Märkte gleichzeitig zugelegt haben.
Die Kombination aus höheren Indexständen und moderateren Bewertungen sorgt für eine deutlich belastbarere Ausgangslage als noch vor einigen Quartalen.
Ein Blick unter die Oberfläche zeigt, dass die Kursentwicklung stärker durch operative Stärke und weniger durch reine Bewertungsdehnung getragen wird.
Die Performance wird aktuell klar vom Technologie- und IT-Sektor getragen.
Diese Entwicklung spiegelt die anhaltende Nachfrage nach skalierbaren Geschäftsmodellen und strukturellem Wachstum wider.
Die laufende Berichtssaison zeigt insbesondere in den USA die anhaltende KI-Dynamik.
Die hohen Markterwartungen wurden vielfach übertroffen und die Ausblicke bestätigt.
Die Märkte bewegen sich auf einem hohen Niveau, das inzwischen wieder stärker durch fundamentale Entwicklungen untermauert wird.

Zudem können die dämpfenden Effekte des Energiepreisschocks als temporär und verkraftbar eingeschätzt werden.
Aus Investorensicht stehen tragfähige Bewertungen und klare Wachstumstreiber einem Umfeld gegenüber, das durch geopolitische Spannungen geprägt bleibt und aktive Steuerung erfordert.
Die aktuelle Marktphase bietet weiterhin Einstiegspunkte, da sich Kursniveau und Bewertung wieder stärker angenähert haben und damit eine solide Grundlage für die weitere Entwicklung entsteht.
Trotz der jüngsten Kursrallye ergeben sich weiterhin selektive Einstiegschancen.
Neben Diversifikation bleibt die Aktienauswahl entscheidend.
Solange die kritische Lage am Ölmarkt im Zuge des USA-Iran-Konflikts anhält, agieren wir in energieintensiven Sektoren bewusst selektiv. Gerade Europa und Japan reagieren sensibel auf steigende Energiepreise, sodass wir die Entwicklung eng begleiten und unsere Allokation dort mit Augenmaß steuern.“

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